Расположена жилплощадь в Тамбовской области

07 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Тамбовской области можно приобрести самую доступную по цене квартиру в России, не требующую ремонта, всего за 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации, размещенной на сайте "Циан", однокомнатная квартира площадью 37 квадратных метров находится в поселке Зеленый Гай. В квартире проведены холодная вода и канализация, однако санузел отсутствует. Несмотря на наличие пластиковых окон и нового электросчетчика, необходим ремонт печного отопления.

Второе место по дешевизне занимает квартира в селе Берендеево Ярославской области, оцененная в 350 тысяч рублей. Объект площадью 32,4 кв. м располагается на втором этаже двухэтажного деревянного дома, возведенного в 1970 году. В объявлении подчеркивается, что состояние жилья требует проведения ремонта.

Третью строчку рейтинга занимает квартира стоимостью 995 тысяч рублей, расположенная в деревне Кошелево Талдомского округа Московской области. Площадь объекта составляет 34,6 квадратного метра и нуждается в капитальном ремонте.