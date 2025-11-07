Дешевле простенькой машины. Сколько стоит самая "бюджетная" квартира в России
Расположена жилплощадь в Тамбовской области
07 ноября 2025, 18:00, ИА Амител
В Тамбовской области можно приобрести самую доступную по цене квартиру в России, не требующую ремонта, всего за 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно информации, размещенной на сайте "Циан", однокомнатная квартира площадью 37 квадратных метров находится в поселке Зеленый Гай. В квартире проведены холодная вода и канализация, однако санузел отсутствует. Несмотря на наличие пластиковых окон и нового электросчетчика, необходим ремонт печного отопления.
Второе место по дешевизне занимает квартира в селе Берендеево Ярославской области, оцененная в 350 тысяч рублей. Объект площадью 32,4 кв. м располагается на втором этаже двухэтажного деревянного дома, возведенного в 1970 году. В объявлении подчеркивается, что состояние жилья требует проведения ремонта.
Третью строчку рейтинга занимает квартира стоимостью 995 тысяч рублей, расположенная в деревне Кошелево Талдомского округа Московской области. Площадь объекта составляет 34,6 квадратного метра и нуждается в капитальном ремонте.
И нет гарантий, что и в этих халупах нет обременений или полоумных бабок с их мошенниками.
23:45:05 07-11-2025
ДМВ (18:44:18 07-11-2025) И нет гарантий, что и в этих халупах нет обременений или пол... ДМВ, ты так напуган? Что дуешь на холодную воду?
12:22:27 08-11-2025
Недалеко от столиц есть современные умирающие городишки. Приезжайте, работа есть, квартиры пустые, На все вопросы работа, жилплощадь пара дней.