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Десятки человек погибли в результате мощных торнадо в США

Стихия прошлась по штатам Арканзас, Иллинойс, Теннеси и Айова

01 апреля 2023, 11:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На США обрушились мощные торнадо, которые повлекли за собой разрушения и человеческие жертвы, сообщает Mash.

 Стихия прошлась по штатам Арканзас, Иллинойс, Теннеси и Айова. 

"Предварительно, только в Арканзасе пострадали больше 600 человек. На данный момент известно о 24 погибших и число продолжает расти", – пишет телеграм-канал.

Местных жителей предупреждают о надвигающихся подобных катаклизмах, которые обрушатся на те же районы уже на следующей неделе.

Комментарии 1

  • из года в год у них то торнадо, то цунами... а жители возвращаются в эти районы и дальше живут там же. непонятно.
    01 апреля, Гость   Ответить
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