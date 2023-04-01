Десятки человек погибли в результате мощных торнадо в США

Стихия прошлась по штатам Арканзас, Иллинойс, Теннеси и Айова

01 апреля 2023, 11:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На США обрушились мощные торнадо, которые повлекли за собой разрушения и человеческие жертвы, сообщает Mash.

Стихия прошлась по штатам Арканзас, Иллинойс, Теннеси и Айова.

"Предварительно, только в Арканзасе пострадали больше 600 человек. На данный момент известно о 24 погибших и число продолжает расти", – пишет телеграм-канал.

Местных жителей предупреждают о надвигающихся подобных катаклизмах, которые обрушатся на те же районы уже на следующей неделе.