Детская волейбольная команда "Росводоканал Барнаул" приняла участие в летних сборах

Четырнадцать юных спортсменов побывали в "Бочкарях"

09 июля 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFHJ1cgp

Детская волейбольная команда "Росводоканал Барнаул" / Фото: пресс-служба компании

Команда детей работников барнаульского водоканала завершила недельное пребывание в спортивном комплексе "Бочкари". Каждый день тренировок был насыщен спортом, плаванием и оздоровительными процедурами, однако самым важным результатом стала сплоченность команды. Юные спортсмены не только улучшили свои игровые навыки, но и стали единым коллективом, готовым к новым достижениям.

"От нашей семьи хочу выразить огромную благодарность за организацию этой поездки. Ребенок наполнен положительными эмоциями и впечатлениями. Спасибо руководящему составу водоканала за уникальную возможность заниматься в течение года у лучшего тренера и за восхитительную неделю на сборах", – рассказала ведущий специалист коммерческой дирекции Анастасия Казанцева.

Особую благодарность она выразила профессиональному и внимательному тренеру Анжелике Алпатовой, которая смогла найти подход к каждому ребенку. Благодаря ее юмору и доброжелательности дети даже не заметили, как с увлечением погрузились в интенсивный тренировочный процесс.

Барнаульский водоканал активно поддерживает здоровый образ жизни и развитие молодежи. Детская волейбольная команда функционирует на предприятии уже второй год. Тренировки регулярно проходят в спортивном комплексе River ("Ривер") в Барнауле, а летом ребята выезжают на сборы в село Бочкари.

Тренер команды – ведущий специалист цеха производственно-технической дирекции Анжелика Алпатова, обладающая не только опытом игры в волейбол, но и специальным тренерским образованием. Главным организатором команды является спорторг предприятия, специалист коммерческой дирекции Галина Федюшкина. Благодаря энтузиазму и преданности делу этих девушек у детей всегда насыщенная спортивная жизнь.

"Как только на предприятии решили создавать детскую волейбольную команду, я сразу записал в нее дочь. Лера у нас раньше занималась и танцами, и разными видами спорта, теперь с удовольствием играет в волейбол. Мне очень нравится, что для детей организованы тренировки в отличном зале, а на сборы они выезжают в современный спортивный комплекс, где есть все необходимые условия", – рассказал водитель автотранспортного цеха "Росводоканал Барнаул" Эдуард Перов.

А его дочке нравится коллектив и тренеры, потому что с хорошими наставниками дети с радостью ходят на занятия и стремятся к успехам, добавил Перов.

Кроме детской, на предприятии также есть взрослая волейбольная команда, которая успешно играет в городской любительской лиге.

ООО "Барнаульский Водоканал". ИНН 2221064060

Реклама