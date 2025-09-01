У девочки остановилось сердце

Трагический инцидент произошел 26 августа в школе № 3 "Пеликан" города Бердска. Девятиклассница, ожидавшая начала репетиции праздничного выступления, внезапно почувствовала себя плохо и скончалась до приезда скорой помощи. Как сообщили представители учебного заведения, причиной смерти стала внезапная остановка сердца, пишет "КП-Новосибирск".

По свидетельствам очевидцев, школьница находилась вместе с другими учащимися на диване в холле, когда у нее резко ухудшилось состояние. Педагоги и одноклассники немедленно оказали первую помощь: вынесли девочку на свежий воздух, проводили искусственное дыхание. Однако дожидаться приезда медиков не стали – ученицу повезли в больницу на личном автомобиле, но спасти ее не удалось.

В школе отметили, что погибшая не имела известных проблем со здоровьем, училась на отлично и активно участвовала в жизни учебного заведения, включая занятия в патриотическом клубе. Медики пояснили, что внезапная остановка сердца может происходить в подростковом возрасте без видимых причин.

Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку по факту трагедии.