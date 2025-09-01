Стала известна причина смерти девятиклассницы на репетиции ко Дню знаний
У девочки остановилось сердце
01 сентября 2025, 12:30, ИА Амител
Трагический инцидент произошел 26 августа в школе № 3 "Пеликан" города Бердска. Девятиклассница, ожидавшая начала репетиции праздничного выступления, внезапно почувствовала себя плохо и скончалась до приезда скорой помощи. Как сообщили представители учебного заведения, причиной смерти стала внезапная остановка сердца, пишет "КП-Новосибирск".
По свидетельствам очевидцев, школьница находилась вместе с другими учащимися на диване в холле, когда у нее резко ухудшилось состояние. Педагоги и одноклассники немедленно оказали первую помощь: вынесли девочку на свежий воздух, проводили искусственное дыхание. Однако дожидаться приезда медиков не стали – ученицу повезли в больницу на личном автомобиле, но спасти ее не удалось.
В школе отметили, что погибшая не имела известных проблем со здоровьем, училась на отлично и активно участвовала в жизни учебного заведения, включая занятия в патриотическом клубе. Медики пояснили, что внезапная остановка сердца может происходить в подростковом возрасте без видимых причин.
Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку по факту трагедии.
– Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!
Гость (12:41:34 01-09-2025) – Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то,... Люди вы в здравом уме??? или же РПЦ ВАМ весь разум заполонили.
1. Реанимационные мероприятия (сообщил 112, оказание первой помощи) 6 минут. Неужели все стояли и смотрели как человек погибает???
2. Дефибриллятор (обязательное размещение в местах массового скопления людей). Технические действия.
3. Приезд скорой помощи должен быть до 5 минут по времени. Мгновенно, тем более школы находятся не далеко от станций СП.
Гость (16:38:35 01-09-2025) Люди вы в здравом уме??? или же РПЦ ВАМ весь разум заполонил... Бред полный. Ты очки то розовые сними, в реальности все намного хуже.
Гость (16:38:35 01-09-2025) Люди вы в здравом уме??? или же РПЦ ВАМ весь разум заполонил... Дефибриллятор-то зачем? Насмотрелось американских сериалов, чудо-расчудесное???
Стала известна причина смерти.
так это следствие. А причина?
соболезнования
а Врача в школу не пора ли вводить
александр (13:54:02 01-09-2025) а Врача в школу не пора ли вводить... Какой врач,там скоро вместо учителей разрешат преподавать техничкам и охранникам
александр (13:54:02 01-09-2025) а Врача в школу не пора ли вводить... а что, сейчас нет медика в школе? У нас в советское время был.
гость (17:14:34 01-09-2025) а что, сейчас нет медика в школе? У нас в советское время ... в муницип. НЕТ медика и медкабинета
гость (17:14:34 01-09-2025) а что, сейчас нет медика в школе? У нас в советское время ... Вчера был социализм.Сегодня -капитализм, время толстосумов и для толстосумов и двояковыпуклых кошельков..
александр (13:54:02 01-09-2025) а Врача в школу не пора ли вводить... в частных школах есть и врач и медкабинет с аппаратурой дифибриллятором и тд. обучение от 45 000 мес. пожалуйста
александр (13:54:02 01-09-2025) а Врача в школу не пора ли вводить... ага и реанимационную бригаду вапидачу.
Диспансеризация у детей проходит формально
Гость (15:21:43 01-09-2025) Диспансеризация у детей проходит формально... Да она везеде формально стала проходить! И не только диспансеризация. В Здоровье рвачи откровенно халявить стали! Хозяину этой конторки хоть немного задуматься! За что деньги берете, позорники?
Гость (15:21:43 01-09-2025) Диспансеризация у детей проходит формально... и не только у детей...
"Медики пояснили, что внезапная остановка сердца может происходить в подростковом возрасте без видимых причин" - "воодушевляющая" информация от медиков. Если уж у подростков так, что говорить про другие возрастные группы ((
Довольно часто обращаюсь в клинику "Здоровье". Не наговаривайте, НИ РАЗУ не попадались недобросовестные врачи! Напротив, всегда очень внимательные, грамотные и назначают только необходимые обследования и препараты.
Гость (17:14:57 01-09-2025) Довольно часто обращаюсь в клинику "Здоровье". Не наговарива... А мне попадались. Пришел с одной проблемой, но врач меня упорно почему-то убеждал что если я рыбак, то у меня обязательно живут паразиты и все проблемы от них и мне нужно сдать анализов тысяч на 10 и повторно потом еще побегать по разным врачам. Благо что другие клиники есть, помогли, решили мою проблему и паразиты оказались не при чем.
Гость (17:48:37 01-09-2025) А мне попадались. Пришел с одной проблемой, но врач меня уп... А все-таки стОит провериться на паразитов! Думаю, здесь врач был прав.
Гость (17:14:57 01-09-2025) Довольно часто обращаюсь в клинику "Здоровье". Не наговарива... это точно,анализы,препараты... они клиентом дорожат,ходите почаще... вам рады т.к. это денежки.