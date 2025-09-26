Девушка, избившая инвалида в Новоалтайске, уже давно находится под наблюдением полиции

На данный момент устанавливается тяжесть вреда здоровью, причиненного мужчине

В Алтайском крае МВД, СК и прокуратура проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором 16-летняя девушка избивает мужчину в Новоалтайске.

Ранее сообщалось, что мужчина после ДТП стал инвалидом и не может защитить себя. По словам местных жителей, он никогда не проявлял агрессии и большую часть времени посвящал рыбалке. Утверждается, что девушка не только унижала и избивала инвалида, но и сломала его рыболовные снасти.

«События происходили несколько дней назад. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства», – рассказали в МВД.

В ведомстве отметили, что к инциденту причастна 16-летняя жительница Новоалтайска, состоящая на учете в органах системы профилактики. На данный момент устанавливается тяжесть вреда здоровью, причиненного мужчине.

Вместе с законным представителем девушка в пятницу утром, 26 сентября, должна прибыть в отдел полиции для разбирательства.

СК начал доследственную проверку по признакам хулиганства. По поручению прокурора Алтайского края выяснение всех обстоятельств произошедшего поставлено на контроль.