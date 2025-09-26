Девушка, избившая инвалида в Новоалтайске, уже давно находится под наблюдением полиции
На данный момент устанавливается тяжесть вреда здоровью, причиненного мужчине
26 сентября 2025, 10:10, ИА Амител
В Алтайском крае МВД, СК и прокуратура проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором 16-летняя девушка избивает мужчину в Новоалтайске.
Ранее сообщалось, что мужчина после ДТП стал инвалидом и не может защитить себя. По словам местных жителей, он никогда не проявлял агрессии и большую часть времени посвящал рыбалке. Утверждается, что девушка не только унижала и избивала инвалида, но и сломала его рыболовные снасти.
«События происходили несколько дней назад. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства», – рассказали в МВД.
В ведомстве отметили, что к инциденту причастна 16-летняя жительница Новоалтайска, состоящая на учете в органах системы профилактики. На данный момент устанавливается тяжесть вреда здоровью, причиненного мужчине.
Вместе с законным представителем девушка в пятницу утром, 26 сентября, должна прибыть в отдел полиции для разбирательства.
СК начал доследственную проверку по признакам хулиганства. По поручению прокурора Алтайского края выяснение всех обстоятельств произошедшего поставлено на контроль.
10:13:34 26-09-2025
Если виновата, пусть отвечает по всей строгости.
10:28:10 26-09-2025
Расскажите подробнее про ДТП и как он стал инвалидом.
10:35:23 26-09-2025
Какое хулиганство? Это покушение на жизнь.
10:47:28 26-09-2025
зачем эту статью для советских алкоголиков из 70хх в каждую щель пихать - хулиганство?
это бесплатная раб сила, не могут воевать на СВО отправляйте на стройки за пайку.
чтобы они от туда либо вообще не возвращали, либо глубокими инвалидами, доживая небольшой жизненный срок
14:01:17 26-09-2025
Гость (10:47:28 26-09-2025) зачем эту статью для советских алкоголиков из 70хх в каждую ... Ну это клиника уже, какой-то набор слов.
11:01:53 26-09-2025
Далеко пойдёт. На зоне будет авторитетом