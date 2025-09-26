НОВОСТИПроисшествия

Девушка, избившая инвалида в Новоалтайске, уже давно находится под наблюдением полиции

На данный момент устанавливается тяжесть вреда здоровью, причиненного мужчине

26 сентября 2025, 10:10, ИА Амител

В Алтайском крае МВД, СК и прокуратура проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором 16-летняя девушка избивает мужчину в Новоалтайске.

Ранее сообщалось, что мужчина после ДТП стал инвалидом и не может защитить себя. По словам местных жителей, он никогда не проявлял агрессии и большую часть времени посвящал рыбалке. Утверждается, что девушка не только унижала и избивала инвалида, но и сломала его рыболовные снасти.

«События происходили несколько дней назад. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства», – рассказали в МВД.

В ведомстве отметили, что к инциденту причастна 16-летняя жительница Новоалтайска, состоящая на учете в органах системы профилактики. На данный момент устанавливается тяжесть вреда здоровью, причиненного мужчине.

Вместе с законным представителем девушка в пятницу утром, 26 сентября, должна прибыть в отдел полиции для разбирательства.

СК начал доследственную проверку по признакам хулиганства. По поручению прокурора Алтайского края выяснение всех обстоятельств произошедшего поставлено на контроль.

В Барнауле на парней, душивших водителя автобуса, возбуждено дело о покушении на убийство

До этого молодых людей обвиняли в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору
Гость

10:13:34 26-09-2025

Если виновата, пусть отвечает по всей строгости.

Гость

10:28:10 26-09-2025

Расскажите подробнее про ДТП и как он стал инвалидом.

Гость

10:35:23 26-09-2025

Какое хулиганство? Это покушение на жизнь.

Гость

10:47:28 26-09-2025

зачем эту статью для советских алкоголиков из 70хх в каждую щель пихать - хулиганство?
это бесплатная раб сила, не могут воевать на СВО отправляйте на стройки за пайку.
чтобы они от туда либо вообще не возвращали, либо глубокими инвалидами, доживая небольшой жизненный срок

Гость

14:01:17 26-09-2025

Гость (10:47:28 26-09-2025) зачем эту статью для советских алкоголиков из 70хх в каждую ... Ну это клиника уже, какой-то набор слов.

Чучмек

11:01:53 26-09-2025

Далеко пойдёт. На зоне будет авторитетом

