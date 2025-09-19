В Барнауле на парней, душивших водителя автобуса, возбуждено дело о покушении на убийство
До этого молодых людей обвиняли в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору
19 сентября 2025, 14:51, ИА Амител
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство водителя автобуса в Барнауле, сообщает региональный СК.
Напомним, 16 сентября несколько молодых людей, не желавших платить за проезд, жестоко избили водителя автобуса № 10. Они били руками и пинали лежащего мужчину, а затем пытались задушить, от чего он потерял сознание. До приезда полиции парни скрылись с места происшествия, но позднее вернулись с предложением денежной компенсации в обмен на отказ от написания заявления.
«Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении водителя автобуса по признакам покушения на убийство, совершенного группой лиц», – рассказали в ведомстве.
Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении молодых людей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Прокурор Алтайского края поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с покушением на убийство водителя автобуса.
«Дано поручение о поддержании ходатайства следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», – подчеркнули в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в отношении молодых людей возбудили дело по признакам "хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание по данной статье – до семи лет лишения свободы.
Теперь же троих барнаульцев обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц"). Сама по себе статья предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы, однако наказание будет мягче, поскольку молодые люди совершили покушение на убийство, а не убийство.
По ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ за покушение на убийство при наличии квалифицирующих признаков грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
15:12:22 19-09-2025
прекрасная новость
1. следователям - галочка
2. на фронт пополнение
3. обществу - законная утилизация биомусора
4. такому же быдлу - наука
всем профит.
15:13:45 19-09-2025
Засадить отморозков надолго
15:15:21 19-09-2025
Конечно их надо изолировать.
И надо было сделать это сразу.
Каково сейчас водитель или членаи его семьи жить под страхом бесчинства этих придурков?
Может уже давили, угрожали, требовали...
15:17:42 19-09-2025
Странно что ещё нет их извинений в сети.
Они уже в первые минуты блеяли что они "молодые, горячие".
Сначала не соображали что творят.
А как осознали, с полными штанами ходят.
Пусть посидят, подумают. Царьки автобусные
15:31:47 19-09-2025
это вчерашние онижедети выросли. мамочки, ау, довольны?
15:50:47 19-09-2025
все снимают, а полицию вызвать некому,!
18:45:42 19-09-2025
Амик, а можно написать имена и кто они вообще? Приезжие?
18:49:29 19-09-2025
эти отморозки не могли появиться из неоткуда. они ведь гдето живут и вероятно это не первое преступление. как могли в полиции просмотреть преступную группу.
22:35:53 19-09-2025
Во времена СССР работяги едущие на работу и с работы на заводы-фабрики усппокоили бы эту шпану моментально...
21:10:13 09-10-2025
Иван (22:35:53 19-09-2025) Во времена СССР работяги едущие на работу и с работы на заво... Времена изменились, угомонишь и сядешь.
23:15:01 19-09-2025
А вроде говорили что при нападении на кондукторов их приравняли как к при исполнении, а водителей забыли?
23:25:03 19-09-2025
а можно их поименно с указанием соцсетей?! сразу же им каюк наступит, что есть хуже прилюдного высмеивания??
08:29:22 20-09-2025
Всю цепочку событий не восстанавливаем?
Про водытеля неизвестно? Савсем неуиноватый - они вдруг сами набросились душить?
Мой скромный опыт езды в ОТ говорит, что многие водители прямо выпрашивают.
16:53:27 20-09-2025
Musik (08:29:22 20-09-2025) Всю цепочку событий не восстанавливаем?Про водытеля неиз... Вам втроём на самокате самое то, ездите .
21:14:11 09-10-2025
Musik (08:29:22 20-09-2025) Всю цепочку событий не восстанавливаем?Про водытеля неиз... Ну мож тоже водила-борчик попадется придушит да выкинет, покажется ему что ты прям выпросил.