В Барнауле на парней, душивших водителя автобуса, возбуждено дело о покушении на убийство

До этого молодых людей обвиняли в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору

19 сентября 2025, 14:51, ИА Амител

Автомобиль Следственного комитета России / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство водителя автобуса в Барнауле, сообщает региональный СК.

Напомним, 16 сентября несколько молодых людей, не желавших платить за проезд, жестоко избили водителя автобуса № 10. Они били руками и пинали лежащего мужчину, а затем пытались задушить, от чего он потерял сознание. До приезда полиции парни скрылись с места происшествия, но позднее вернулись с предложением денежной компенсации в обмен на отказ от написания заявления.

«Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении водителя автобуса по признакам покушения на убийство, совершенного группой лиц», – рассказали в ведомстве.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении молодых людей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурор Алтайского края поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с покушением на убийство водителя автобуса.

«Дано поручение о поддержании ходатайства следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в отношении молодых людей возбудили дело по признакам "хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание по данной статье – до семи лет лишения свободы.

Теперь же троих барнаульцев обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц"). Сама по себе статья предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы, однако наказание будет мягче, поскольку молодые люди совершили покушение на убийство, а не убийство.

По ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ за покушение на убийство при наличии квалифицирующих признаков грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.