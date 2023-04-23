Диетолог назвал "суперфудом" то, что есть на кухне у каждого
По его словам, в этой крупе содержится очень много различных микроэлементов
23 апреля 2023, 12:53, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург в своём блоге рассказал о том, что употребление гречневой крупы очень важно для человека. Привычную россиянам крупу он назвал "суперфудом".
По его словам, в гречке наряду с жирами, белками и углеводами содержится множество очень полезных для нас молекул. Врач также добавил, что гречка помогает в профилактике диабета, ожирения и онкозаболеваний.
Гинзбург рассказал, что в 100 граммах гречки содержится примерно 300 калорий, но при варке это количество уменьшается в шесть раз. При этом крупа является очень сытной.
13:15:41 23-04-2023
Когда пять дней сидишь на гречке * Бывает слышишь голоса * Один, как будто Лукашенко * Нажарь картошки, говорит
13:35:59 23-04-2023
Вообще-то, противораковая гречневая диета была предложена онкологом доктором Ласкиным более 30 лет назад и подробно со всеми нюансами многократно описана во множестве книг врачей-натуропатов. Но надо понимать, что ключевой момент всего подобного лечения - это полный отказ от животных белков, как основной причины, провоцирующей в нашем организме рак и все другие воспалительные хронические заболевания, которые современная медицина лечить не способна.
11:21:37 24-04-2023
Натуропаты и прочие диетологи рекомендуют зеленую гречку. она очень даже съедобная и вкусная, особенно вместе со шпринатом
12:16:31 24-04-2023
Кукуруза тоже хорошая вещь.Её как-то рекомендовал один украинец на букву Х.А один американец выпустил книжку с советам как человеку подольше пожить.В ней он подсказывал что питаться плохо разваренным пшеном самое то.Советский актёр Савелий Крамаров,эмигрировав в США,строго следовал этому совету.Но пшённая кислота разъела стенки его прямой кишки,что вызвало рак.Операции не помогли,он в больнице и помер...Но он-то рассчитывал пожить подольше.