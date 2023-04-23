Диетолог назвал "суперфудом" то, что есть на кухне у каждого

По его словам, в этой крупе содержится очень много различных микроэлементов

23 апреля 2023, 12:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург в своём блоге рассказал о том, что употребление гречневой крупы очень важно для человека. Привычную россиянам крупу он назвал "суперфудом".

По его словам, в гречке наряду с жирами, белками и углеводами содержится множество очень полезных для нас молекул. Врач также добавил, что гречка помогает в профилактике диабета, ожирения и онкозаболеваний.

Гинзбург рассказал, что в 100 граммах гречки содержится примерно 300 калорий, но при варке это количество уменьшается в шесть раз. При этом крупа является очень сытной.



