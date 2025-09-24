Директору скандальной "Малоэтажной Сибири" грозит до 10 лет за мошенничество с домами
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Барнаула
В Алтайском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина, обвиняемого в мошенничестве на общую сумму свыше 180 млн рублей.
«Обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», - отметили в ведомстве.
Наказание по данной статье предусматривает: лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.По версии следствия, в период с 2023 года по 2024 год Заикин заключал договоры подряда на строительство жилых домов, позиционируя себя надежным застройщиком, получал предоплату и выполнял в большинстве случаев незначительный объем работ.
«После получения оставшейся суммы дальнейшее строительство прекращал. В результате мошенничества пострадали 34 жителя Алтайского края, Новосибирской и Магаданской областей, Республики Алтай, ущерб которым в общей сумме превысил 180 млн рублей», - рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд города Барнаула Алтайского края.
Ранее amic.ru подробно рассказал о ситуации вокруг строительной компании "Малоэтажная Сибирь". Клиенты фирмы сообщили, что отдали деньги за строительство домов, однако работы либо встали, либо не были закончены в срок.
