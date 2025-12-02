До +1. О погоде в Барнауле 2 декабря

Ожидается мокрый снег

02 декабря 2025, 06:00, ИА Амител

Деревья в снегу / Фото: amic.ru

От -3 до +2 градусов ожидается в Алтайском крае 2 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшой мокрый снег, местами гололедные явления, в утренние часы местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -1 до +1 градуса. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.