До +1. О погоде в Барнауле 7 ноября

Ожидается небольшой мокрый снег

07 ноября 2025, 06:00, ИА Амител

Снег в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

От -2 до +3 градусов ожидается в Алтайском крае 7 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метели, гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы 15–20 м/с.

В Барнауле от -1 до +1 градуса. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.