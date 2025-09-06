До +23 градусов потеплеет в Алтайском крае 6 сентября
День пройдет без осадков
06 сентября 2025, 06:00, ИА Амител
Уборка сена в Алтайском крае / Фото: amic.ru
Днем 6 сентября в Алтайском крае потеплеет до +23 градусов, осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
Столбики термометров достигнут отметок +18...+23 градуса.
По данным синоптиков, утром на регион спустится туман.
Ветер подует в северо-восточном направлении, 2–7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.
Напомним, на территории края с 6 по 8 сентября действует штормовое предупреждение. Заморозки до -1 градуса ожидаются в течение трех ночей.
