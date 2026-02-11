До +3. О погоде в Барнауле 11 февраля

Ожидаются осадки в виде мокрого снега

11 февраля 2026, 06:00, ИА Амител

От +1 до +6 градусов ожидается в Алтайском крае днем 11 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. Ветер западный, 13–18 м/с, местами порывы до 23 м/с, по западу и югу местами порывы 25 м/с и более.

В Барнауле обещают +1...+3 градуса, осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящие в снег, метель, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 13–18 м/с.