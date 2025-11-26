До +4. О погоде в Барнауле 26 ноября

На Алтайский край 26 ноября ожидается до 6C, гололед и небольшие осадки.

26 ноября 2025, 06:00, ИА Амител

Снег выпал в Барнауле / Фото: amic.ru

От +1 до +6 градусов ожидается в Алтайском крае 26 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, по северным районам небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, гололедные явления. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, местами порывы до 18–23 м/с.

В Барнауле от +2 до +4 градусов. Небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, порывы до 18 м/с.