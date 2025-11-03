До +6. О погоде в Барнауле 3 ноября

Ожидаются умеренные осадки в виде дождя

03 ноября 2025, 06:00, ИА Амител

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

От +2 до +7 градусов, по югу местами до +12 ожидается в Алтайском крае 3 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, местами мокрого снега, возможны гололедные явления. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, по югу местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +4 до +6 градусов. Умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.