До +8. О погоде в Барнауле 1 октября

В этот день в краевой столице не будет дождя

01 октября 2025, 06:00, ИА Амител

Золотая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +3 до +13 градусов ожидается в Алтайском крае 1 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами по юго-востоку кратковременные дожди, небольшой мокрый снег. Местами по предгорьям гололедные явления, отложение мокрого снега, появление временного снежного покрова. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +6 до +8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.