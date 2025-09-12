НОВОСТИОбщество

До середины октября в центре Барнаула ограничат движение из-за строительства газовых сетей

Власти призвали водителей соблюдать требования временных дорожных знаков

12 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

Ремонт дороги

В Барнауле ограничат движение транспорта в центре города из-за строительства газораспределительной сети. Об этом сообщили в мэрии.

Работы проводятся в рамках программы догазификации домов, расположенных по улицам Мамонтова и Правый берег пруда.

С 15 сентября по 4 октября будет закрыт для движения всех видов транспорта участок дороги от улицы Фомина до улицы Челюскинцев. С 5 по 15 октября движение перекроют на отрезке от улицы Челюскинцев до дома № 240 по улице Мамонтова.

«Перекрытие улицы Мамонтова организуют с учетом проезда для спецтранспорта и жителей ближайших домов», – подчеркнули в администрации.

Ранее сообщалось, что с 22:00 10 сентября на Павловском тракте введут временные ограничения движения в связи с заключительным этапом ремонтных работ до 18 сентября.

Ремонт дороги в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края

Комментарии

Avatar Picture
Гость

08:13:03 12-09-2025

А Центр тут при чем?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:41 12-09-2025

Давно там нужно все снести и построить нормальные дороги и многоэтажные дома.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Борис

12:27:56 12-09-2025

Картинки из 2ГИС не соответствуют описанию. Где правда?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:44:51 12-09-2025

Как будет ходить 65 автобус?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:25 12-09-2025

гость (12:44:51 12-09-2025) Как будет ходить 65 автобус?... Будет ходить также редко.

  Нравится
Ответить
