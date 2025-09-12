До середины октября в центре Барнаула ограничат движение из-за строительства газовых сетей
Власти призвали водителей соблюдать требования временных дорожных знаков
12 сентября 2025, 07:30, ИА Амител
В Барнауле ограничат движение транспорта в центре города из-за строительства газораспределительной сети. Об этом сообщили в мэрии.
Работы проводятся в рамках программы догазификации домов, расположенных по улицам Мамонтова и Правый берег пруда.
С 15 сентября по 4 октября будет закрыт для движения всех видов транспорта участок дороги от улицы Фомина до улицы Челюскинцев. С 5 по 15 октября движение перекроют на отрезке от улицы Челюскинцев до дома № 240 по улице Мамонтова.
«Перекрытие улицы Мамонтова организуют с учетом проезда для спецтранспорта и жителей ближайших домов», – подчеркнули в администрации.
Ранее сообщалось, что с 22:00 10 сентября на Павловском тракте введут временные ограничения движения в связи с заключительным этапом ремонтных работ до 18 сентября.
08:13:03 12-09-2025
А Центр тут при чем?
09:41:41 12-09-2025
Давно там нужно все снести и построить нормальные дороги и многоэтажные дома.
12:27:56 12-09-2025
Картинки из 2ГИС не соответствуют описанию. Где правда?
12:44:51 12-09-2025
Как будет ходить 65 автобус?
13:36:25 12-09-2025
гость (12:44:51 12-09-2025) Как будет ходить 65 автобус?... Будет ходить также редко.