До середины октября в центре Барнаула ограничат движение из-за строительства газовых сетей

Власти призвали водителей соблюдать требования временных дорожных знаков

12 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

В Барнауле ограничат движение транспорта в центре города из-за строительства газораспределительной сети. Об этом сообщили в мэрии.

Работы проводятся в рамках программы догазификации домов, расположенных по улицам Мамонтова и Правый берег пруда.

С 15 сентября по 4 октября будет закрыт для движения всех видов транспорта участок дороги от улицы Фомина до улицы Челюскинцев. С 5 по 15 октября движение перекроют на отрезке от улицы Челюскинцев до дома № 240 по улице Мамонтова.

«Перекрытие улицы Мамонтова организуют с учетом проезда для спецтранспорта и жителей ближайших домов», – подчеркнули в администрации.

Ранее сообщалось, что с 22:00 10 сентября на Павловском тракте введут временные ограничения движения в связи с заключительным этапом ремонтных работ до 18 сентября.