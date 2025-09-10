В Барнауле с 10 сентября на неделю ограничат движение на Павловском тракте. Схемы проезда

Завершить работы планируют до 18 сентября

10 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

Павловский тракт в Барнауле / Фото: amic.ru

С 22:00 10 сентября на Павловском тракте введут временные ограничения движения в связи с заключительным этапом ремонтных работ до 18 сентября, сообщает мэрия.

Работы пройдут на участке от проезда Северного Власихинского до ул. Солнечная Поляна. Движение транспорта будет частично ограничено по двум полосам.

График и этапы работ: с 10 сентября – ограничение движения по центральным полосам, с 14 сентября – ограничение по двум крайним правым полосам. Завершение работ планируется к 18 сентября (при благоприятных погодных условиях).

Изменения в организации движения:

запрещается левый поворот с Павловского тракта на ул. Солнечная Поляна при движении в сторону ул. Энтузиастов;

разворот будет организован в районе дома № 303 по Павловскому тракту;

схема движения общественного транспорта останется без изменений.

Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты, соблюдать требования временных дорожных знаков и проявлять внимательность на участке.