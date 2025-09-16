Добычу песка в Алтайском крае не удалось остановить после жалобы в прокуратуру
Незаконная добыча песка на берегу реки продолжается
16 сентября 2025, 08:30, ИА Амител
На реке Алей снова фиксируют незаконную добычу песка. Несмотря на жалобы в прокуратуру и алтайское Минприроды, экскаваторы и грузовики продолжают работать в водоохранной зоне, нанося ущерб экологии.
Кадры с места пользователи продолжают присылать в редакции и сообщества. На фото видно, как техника бесконтрольно вывозит песок прямо с берега.
Представители "Народного фронта" Алтайского края утверждают, что уже не раз направляли обращения в надзорные органы, однако добыча не прекращается. Теперь организация готовит повторные запросы в прокуратуру и Минприроды, настаивая на том, чтобы нарушителей наконец остановили.
Жители опасаются, что если ситуацию пустить на самотек, экосистема Алейской поймы будет разрушена окончательно.
Ранее СУ СК России по Алтайскому краю начало проверку после информации о незаконной добыче песка, глины и захоронении строительного мусора под Барнаулом.
08:42:47 16-09-2025
ОМОНа у нас нету? А по сути, в Алейске нету речного песка на постоянной основе. Для них это роскошь. Много где для строительства нужен. Бред. Пользуются боровым, но он с примесями глины.
09:06:56 16-09-2025
Гость (08:42:47 16-09-2025) ОМОНа у нас нету? А по сути, в Алейске нету речного песка на... причем тут город Алейск? :))), речь идет о третьяковском районе, р.Алей
лишь бы поумничать не в строчку )
14:18:15 16-09-2025
мимопроходил (09:06:56 16-09-2025) причем тут город Алейск? :))), речь идет о третьяковском рай... Ну так то Алей не только по Третьяковскому раону протекает.
09:13:15 16-09-2025
оформить карьер для ПГС - это квест тот ещё.
тырить за штрафы проще.
10:17:23 16-09-2025
Уже и песка пожалели? Скоро дышать запретите в своём алейске?
15:30:20 16-09-2025
ну и чотакого? а ГДЕ брать песок скажите?? я против чтоб так мешали работать. Ну повыкиньте свои телефоны, отключите ток и вообще езжайте жить в землянку в лесу - тогда вреда природе НОЛЬ будет. Давайте, сразу только чур что человек 15 000 стартануло
15:36:24 16-09-2025
Песок ковыряют прямо напротив городского пляжа - это не ущерб экологии?