Добычу песка в Алтайском крае не удалось остановить после жалобы в прокуратуру

Незаконная добыча песка на берегу реки продолжается

16 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Незаконная добыча песка / Фото: "Народный Фронт | Алтайский край"

На реке Алей снова фиксируют незаконную добычу песка. Несмотря на жалобы в прокуратуру и алтайское Минприроды, экскаваторы и грузовики продолжают работать в водоохранной зоне, нанося ущерб экологии.

Кадры с места пользователи продолжают присылать в редакции и сообщества. На фото видно, как техника бесконтрольно вывозит песок прямо с берега.

Представители "Народного фронта" Алтайского края утверждают, что уже не раз направляли обращения в надзорные органы, однако добыча не прекращается. Теперь организация готовит повторные запросы в прокуратуру и Минприроды, настаивая на том, чтобы нарушителей наконец остановили.

Жители опасаются, что если ситуацию пустить на самотек, экосистема Алейской поймы будет разрушена окончательно.

Ранее СУ СК России по Алтайскому краю начало проверку после информации о незаконной добыче песка, глины и захоронении строительного мусора под Барнаулом.