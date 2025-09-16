НОВОСТИОбщество

Добычу песка в Алтайском крае не удалось остановить после жалобы в прокуратуру

Незаконная добыча песка на берегу реки продолжается

16 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Незаконная добыча песка / Фото: "Народный Фронт | Алтайский край"
Незаконная добыча песка / Фото: "Народный Фронт | Алтайский край"

На реке Алей снова фиксируют незаконную добычу песка. Несмотря на жалобы в прокуратуру и алтайское Минприроды, экскаваторы и грузовики продолжают работать в водоохранной зоне, нанося ущерб экологии.

Кадры с места пользователи продолжают присылать в редакции и сообщества. На фото видно, как техника бесконтрольно вывозит песок прямо с берега.

Представители "Народного фронта" Алтайского края утверждают, что уже не раз направляли обращения в надзорные органы, однако добыча не прекращается. Теперь организация готовит повторные запросы в прокуратуру и Минприроды, настаивая на том, чтобы нарушителей наконец остановили.

Жители опасаются, что если ситуацию пустить на самотек, экосистема Алейской поймы будет разрушена окончательно.

Ранее СУ СК России по Алтайскому краю начало проверку после информации о незаконной добыче песка, глины и захоронении строительного мусора под Барнаулом.

На Алтае суд запретил добычу скальника / Источник фото: пресс-служба ФССП

На Алтае выявили и прекратили незаконную добычу скальных пород

Прокуратура выявила нарушения со стороны местной компании и подала иск
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Прокуратура

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

08:42:47 16-09-2025

ОМОНа у нас нету? А по сути, в Алейске нету речного песка на постоянной основе. Для них это роскошь. Много где для строительства нужен. Бред. Пользуются боровым, но он с примесями глины.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мимопроходил

09:06:56 16-09-2025

Гость (08:42:47 16-09-2025) ОМОНа у нас нету? А по сути, в Алейске нету речного песка на... причем тут город Алейск? :))), речь идет о третьяковском районе, р.Алей
лишь бы поумничать не в строчку )

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:15 16-09-2025

мимопроходил (09:06:56 16-09-2025) причем тут город Алейск? :))), речь идет о третьяковском рай... Ну так то Алей не только по Третьяковскому раону протекает.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:13:15 16-09-2025

оформить карьер для ПГС - это квест тот ещё.
тырить за штрафы проще.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:23 16-09-2025

Уже и песка пожалели? Скоро дышать запретите в своём алейске?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:20 16-09-2025

ну и чотакого? а ГДЕ брать песок скажите?? я против чтоб так мешали работать. Ну повыкиньте свои телефоны, отключите ток и вообще езжайте жить в землянку в лесу - тогда вреда природе НОЛЬ будет. Давайте, сразу только чур что человек 15 000 стартануло

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:24 16-09-2025

Песок ковыряют прямо напротив городского пляжа - это не ущерб экологии?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров