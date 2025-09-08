На Алтае выявили и прекратили незаконную добычу скальных пород
Прокуратура выявила нарушения со стороны местной компании и подала иск
08 сентября 2025, 13:45, ИА Амител
Судебные приставы Чарышского района Алтайского края временно запретили незаконную добычу скальных пород на двух участках, сообщает пресс-служба ведомства.
«Запрет введен по иску прокуратуры, которая в ходе проверки выявила у компании административные нарушения. Суд согласился с требованиями надзорного ведомства и постановил остановить добычу», – отметили в ведомстве.
Приставы возбудили исполнительное производство, запретив организации вести деятельность без соответствующей лицензии. Руководство компании уведомили о решении суда и предупредили об ответственности в случае его невыполнения.
На данный момент приставы продолжают контролировать исполнение судебного запрета.
14:06:27 08-09-2025
Фото - блеск! "Граница на замке!"
😁
14:08:34 08-09-2025
"запретив организации вести деятельность без соответствующей лицензии"------ Т.е. получат лицензию и дальше продолжать смогут? Нормальный подход.
14:15:26 08-09-2025
Временно
15:02:38 08-09-2025
планетные продукты общие.. но это если есть лицензия за денюшку))
15:29:28 08-09-2025
"Ранее сообщалось, что пенсионерка из Бийска потеряла больше 1 млн рублей, вложившись в добычу золота."
а это тут каким боком?
15:53:54 08-09-2025
мимопроходил (15:29:28 08-09-2025) "Ранее сообщалось, что пенсионерка из Бийска потеряла больше... а вдруг там среди породы куски золота?