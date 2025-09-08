На Алтае выявили и прекратили незаконную добычу скальных пород

Прокуратура выявила нарушения со стороны местной компании и подала иск

08 сентября 2025, 13:45, ИА Амител

На Алтае суд запретил добычу скальника / Источник фото: пресс-служба ФССП

Судебные приставы Чарышского района Алтайского края временно запретили незаконную добычу скальных пород на двух участках, сообщает пресс-служба ведомства.

«Запрет введен по иску прокуратуры, которая в ходе проверки выявила у компании административные нарушения. Суд согласился с требованиями надзорного ведомства и постановил остановить добычу», – отметили в ведомстве.

Приставы возбудили исполнительное производство, запретив организации вести деятельность без соответствующей лицензии. Руководство компании уведомили о решении суда и предупредили об ответственности в случае его невыполнения.

На данный момент приставы продолжают контролировать исполнение судебного запрета.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Бийска потеряла больше 1 млн рублей, вложившись в добычу золота.