На Алтае выявили и прекратили незаконную добычу скальных пород

Прокуратура выявила нарушения со стороны местной компании и подала иск

08 сентября 2025, 13:45, ИА Амител

На Алтае суд запретил добычу скальника / Источник фото: пресс-служба ФССП

Судебные приставы Чарышского района Алтайского края временно запретили незаконную добычу скальных пород на двух участках, сообщает пресс-служба ведомства.

«Запрет введен по иску прокуратуры, которая в ходе проверки выявила у компании административные нарушения. Суд согласился с требованиями надзорного ведомства и постановил остановить добычу», – отметили в ведомстве.

Приставы возбудили исполнительное производство, запретив организации вести деятельность без соответствующей лицензии. Руководство компании уведомили о решении суда и предупредили об ответственности в случае его невыполнения.

На данный момент приставы продолжают контролировать исполнение судебного запрета.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Бийска потеряла больше 1 млн рублей, вложившись в добычу золота.

Кхм...

14:06:27 08-09-2025

Фото - блеск! "Граница на замке!"
😁

Гость

14:08:34 08-09-2025

"запретив организации вести деятельность без соответствующей лицензии"------ Т.е. получат лицензию и дальше продолжать смогут? Нормальный подход.

Иван

14:15:26 08-09-2025

Временно

Гость

15:02:38 08-09-2025

планетные продукты общие.. но это если есть лицензия за денюшку))

мимопроходил

15:29:28 08-09-2025

"Ранее сообщалось, что пенсионерка из Бийска потеряла больше 1 млн рублей, вложившись в добычу золота."

а это тут каким боком?

Мусик

15:53:54 08-09-2025

мимопроходил (15:29:28 08-09-2025) "Ранее сообщалось, что пенсионерка из Бийска потеряла больше... а вдруг там среди породы куски золота?

