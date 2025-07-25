НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае задержали криминального авторитета

В 2025 году мужчина получил статус "положенца", который наделил его властью в преступной среде региона

25 июля 2025, 08:25, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Алтайского края, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Согласно данным следствия, мужчина получил статус "положенца" в 2025 году. Именно это наделило его властью в криминальной среде региона. Так, подозреваемый управлял преступными группами и вел антиобщественную деятельность, направленную на сохранение и укрепление "воровской среды".

На основе материалов, собранных Управлением ФСБ России по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии").

Правоохранители устанавливают обстоятельства его противозаконных действий и ищут возможных сообщников. Продолжается оперативное сопровождение расследования.

Avatar Picture
Гость

09:06:12 25-07-2025

Армян или грузин ?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:16 25-07-2025

азебаржанец наверное )

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

10:17:31 25-07-2025

Тожероссиянин?!...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
KU

11:33:24 25-07-2025

айтишник сто пудово...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:21:05 25-07-2025

а документ о назначении есть?
- какие ваши доказательства???

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:04:18 25-07-2025

Musik (13:21:05 25-07-2025) а документ о назначении есть?- какие ваши доказательства... Смешно

  1 Нравится
Ответить
