В Алтайском крае задержали криминального авторитета
В 2025 году мужчина получил статус "положенца", который наделил его властью в преступной среде региона
25 июля 2025, 08:25, ИА Амител
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Алтайского края, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.
Согласно данным следствия, мужчина получил статус "положенца" в 2025 году. Именно это наделило его властью в криминальной среде региона. Так, подозреваемый управлял преступными группами и вел антиобщественную деятельность, направленную на сохранение и укрепление "воровской среды".
На основе материалов, собранных Управлением ФСБ России по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии").
Правоохранители устанавливают обстоятельства его противозаконных действий и ищут возможных сообщников. Продолжается оперативное сопровождение расследования.
Армян или грузин ?
10:09:16 25-07-2025
азебаржанец наверное )
10:17:31 25-07-2025
Тожероссиянин?!...
11:33:24 25-07-2025
айтишник сто пудово...
13:21:05 25-07-2025
а документ о назначении есть?
- какие ваши доказательства???
18:04:18 25-07-2025
Musik (13:21:05 25-07-2025) а документ о назначении есть?- какие ваши доказательства... Смешно