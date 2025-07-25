В Алтайском крае задержали криминального авторитета

В 2025 году мужчина получил статус "положенца", который наделил его властью в преступной среде региона

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Алтайского края, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Согласно данным следствия, мужчина получил статус "положенца" в 2025 году. Именно это наделило его властью в криминальной среде региона. Так, подозреваемый управлял преступными группами и вел антиобщественную деятельность, направленную на сохранение и укрепление "воровской среды".

На основе материалов, собранных Управлением ФСБ России по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии").

Правоохранители устанавливают обстоятельства его противозаконных действий и ищут возможных сообщников. Продолжается оперативное сопровождение расследования.