Дочь Майкла Джексона может выступить на "Интервидении-2025" в Москве

Еще один потенциальный конкурсант от США – предполагаемый внебрачный сын короля поп-музыки

13 августа 2025, 15:02, ИА Амител

Пэрис Джексон / Фото: Joel C Ryan / ТАСС

Дочь Майкла Джексона может представить США на "Интервидении-2025" в Москве. Об этом сообщает Mash.

Согласно информации Telegram-канала, США пока не назвали имя своего участника. В качестве конкурсантов, по предварительным данным, рассматривают детей Дебби Роу и Майкла Джексона. Это его сыновья: Майкл Джозеф Джексон-младший – актер и продюсер, а также Принц Майкл Джексон II – эколог, ведущий непубличный образ жизни.

Однако из всех детей короля поп-музыки поет только дочь – 27-летняя Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Вероятно, на конкурс в Москву отправится именно она. По данным источника, составить ей конкуренцию может якобы внебрачный сын певца – норвежский рэпер Омер Бахти с двойным гражданством.

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" состоится в сентябре 2025 года в Москве. В нем примут участие 20 стран, включая США. Фестиваль возрождают после 45-летнего перерыва – его проведут впервые с 1980-х. Россию на "Интервидении" представит певец SHAMAN (Ярослав Дронов).