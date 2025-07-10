"Дохлые, трусливые и не хотят рожать". В РПЦ заявили, что женщины не думают о демографии

Протоиерей Андрей Ткачев считает, что из-за этого россияне находятся на грани вымирания

10 июля 2025, 08:35, ИА Амител

Купол с крестом на православном храме / Фото: amic.ru

Представитель Русской православной церкви, протоиерей Андрей Ткачев заявил, что современные женщины не хотят рожать детей. Соответствующее видео опубликовали в его официальном сообществе во "ВКонтакте".

Со слов священнослужителя, за семейные отношения в России никто никогда не боролся. Он связывает это с тем, что семья всегда была "неистребима, многодетна и повсеместна".

"Отсюда родилась наша глупость русская: погибнут одни, бабы других нарожают. Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают: стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать", – сказал Ткачев.

Также протоиерей уверен, что из-за низкой рождаемости россияне исчезают. Поэтому он посоветовал беречь народ от наркомании, алкоголизма, гибели за рулем в пьяном виде и бессмысленных смертей.

Ранее Андрей Ткачев назвал мужчину человеком, а женщину – его помощницей. По мнению представителя РПЦ, женщинам "как бы вложили в уши, что они там что-то достойны чего-то большего". С его слов, из-за потребительства и желаний лучшего они вечно неспокойны, а это приводит к изменам и развалу.