"Дохлые, трусливые и не хотят рожать". В РПЦ заявили, что женщины не думают о демографии
Протоиерей Андрей Ткачев считает, что из-за этого россияне находятся на грани вымирания
10 июля 2025, 08:35, ИА Амител
Представитель Русской православной церкви, протоиерей Андрей Ткачев заявил, что современные женщины не хотят рожать детей. Соответствующее видео опубликовали в его официальном сообществе во "ВКонтакте".
Со слов священнослужителя, за семейные отношения в России никто никогда не боролся. Он связывает это с тем, что семья всегда была "неистребима, многодетна и повсеместна".
"Отсюда родилась наша глупость русская: погибнут одни, бабы других нарожают. Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают: стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать", – сказал Ткачев.
Также протоиерей уверен, что из-за низкой рождаемости россияне исчезают. Поэтому он посоветовал беречь народ от наркомании, алкоголизма, гибели за рулем в пьяном виде и бессмысленных смертей.
Ранее Андрей Ткачев назвал мужчину человеком, а женщину – его помощницей. По мнению представителя РПЦ, женщинам "как бы вложили в уши, что они там что-то достойны чего-то большего". С его слов, из-за потребительства и желаний лучшего они вечно неспокойны, а это приводит к изменам и развалу.
"Женщина должна понимать, что она, как нитка за иголкой, идет за мужем, потому что так сотворил Господь. Это человек, а ты помощница ему", – отметил Ткачев.
Во истину!
Гость (08:41:29 10-07-2025) Во истину!... Аминь!
Гость (08:41:29 10-07-2025) Во истину!... Слитно, школоло!
даёшь больше Ткачева в СМИ! может тогда вместо церквей снова будут планетарии?
Что то много в последнее время появилось выступлений церковных деятелей по мирским делам. И только негативные. Может лучше ей заняться своими проблемами.
В принципе, думает и переживает за государство (народ), идеология только у каждого сильно своя.. , поэтому у семи нянек - дитя без глазу (присмотра или недогляду)!
dok_СФ (09:24:50 10-07-2025) В принципе, думает и переживает за государство (народ), ... Зря вы государство с народом отождествляете, классики МЛ вам в помощь. И сразу все встанет на свои места.
Мимопроходящий (09:37:50 10-07-2025) Зря вы государство с народом отождествляете, классики МЛ вам... Обязательная составляющая государства - это народ, который наделяет властью соответствующие институты путём выборов.. Или у нас не демократия и нет выборов? Да по МЛ это аппарат принуждения и управления, но мы то живём в правовой и свободной стране.
Почему мне так и хочется его ударить побольнее?? Наверное потому что я атеист..
Мимопроходящий (09:26:52 10-07-2025) Почему мне так и хочется его ударить побольнее?? Наверное по... Люто поддерживаю !!! . А он пусть и другую щёку подставит , как там в их книжке говорится. Хе-хе
Мимопроходящий (09:26:52 10-07-2025) Почему мне так и хочется его ударить побольнее?? Наверное по... Агрессия это не признак атеизма. Это следствие страха.
Гость (09:55:32 10-07-2025) Агрессия это не признак атеизма. Это следствие страха.... А почему вы его боитесь??
Гость (09:55:32 10-07-2025) Агрессия это не признак атеизма. Это следствие страха.... это следствие злобы и возмущения идиотизму говорящего
Гость (10:10:35 10-07-2025) это следствие злобы и возмущения идиотизму говорящего... Именно это и есть страх за прочность своих собственных убеждений, страх за то, что что-то угрожает им извне от какого-то просто говорящего чувака. Собака лает - прямой опасности нет, но вы реагируете, и проявляете ответную агрессию. Вам не хватает уверенности в своей безопасности, в своей силе непоколебимости и спокойствия и вы готовы проявить агрессию превентивно.
Гость (10:44:01 10-07-2025) Именно это и есть страх за прочность своих собственных убежд... А нет ее, уверенности в собственной безопасности. Кончилась за последние несколько лет вместе с вновь принимаемыми законами. Да и просто если посмотреть по сторонам на то, что происходит. И выступления этого товарища отнюдь не так безобидны, как вам кажется. У нас РПЦ сидит на одном диване с властью и законотворческие инициативы продвигает. Так что...
Гость (12:40:09 10-07-2025) А нет ее, уверенности в собственной безопасности. Кончилась ... Ну а в чем противоречие? Я и говорю о страхе и неуверенности. К атеизму это не имеет отношения.
Гость (09:55:32 10-07-2025) Агрессия это не признак атеизма. Это следствие страха.... Это не страх, это воздаяние по заслугам... А агрессирует это существо в юбке.
развратные, да. Поэтому и деток нету.
Гость (09:34:15 10-07-2025) развратные, да. Поэтому и деток нету.... А ты не завидуй
А можно как-нибудь обойтись без кричащих провокационных заголовков? Ну вот так и написать: Андрей Ткачев считает? Потому что Ткачев - это не РПЦ, а лишь один из ее служителей. И он выражает не мнение РПЦ, а лишь свое собственное, частное мнение. Причем делает это отнюдь не по-церковному - в грубой и оскорбительной форме. Так зачем походя бросать тень на РПЦ подобными громкими заголовками? Ради хайпа? Или с умыслом?
Гость (10:00:28 10-07-2025) А можно как-нибудь обойтись без кричащих провокационных заго... Провокации в тексте, противоречивые громкие заголовки - это такой извращенный стандарт в современных СМИ.
Гость (10:00:28 10-07-2025) А можно как-нибудь обойтись без кричащих провокационных заго... Если РПЦ молчит, значит выступления Ткачёва её устраивает, его тон и высказывания тоже.
Гость (10:00:28 10-07-2025) А можно как-нибудь обойтись без кричащих провокационных заго... Да боже мой, лучше, чем сама РПЦ, на нее "тень" никто не бросит) И да, если это, как обычно, "частное мнение", при этом почему-то высказанное публично, почему Ткачева церковное начальство не услало куда подальше коровам хвосты крутить? Тем более если это мнение высказано "в грубой и оскорбительной форме". А раз он продолжает вещать, значит, его мнение вполне совпадает с мнением упомянутого начальства. Ну и хорошо бы нашелся юрист и составил на него заяву по 282, состав налицо. Хотя на Смирнова, помнится, составляли, и все без толку было.
"У меня приблизительно два сына" Черномырдин В.
Статью оскорбление чувств женщин еще не приняли?????
Обманутый дольщик (14:30:53 10-07-2025) Статью оскорбление чувств женщин еще не приняли????? ... ну отчего же, при хорошем подходе можно и штрафануть. и Ткачева и СМИ за рекламу социально опасных моментов
по-моему он больной и там в голове - какая-то и боязнь и мечта о развратных женщинах...ну и дела(((. Вот это у него мир, вот это внутреннее состояние и контингент в приходе, что такое прекрасное мнение высказывает!
А что думает ткач Священников?
Дождется... Женщины любить не станут)))
Круто высказался Ткачёв, понимает, что третий Рим под угрозой исчезновения, однако, "слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми." (Екклесиаст, 9:17).
Спокойно священнослужителям следовало бы дать людям богопознание и проблемы стали бы решаемы. А ведь богопознание гораздо проще, чем кажется. Бог есть любовь, то есть, что для человека любо, то в его глазах и высоко. Например, есть люди прославленые в мире, если такой человек скажет глупость, то большинство его оправдает, поскольку в их глазах он высок. А если дельное скажет простой и неизвестный, его и слушать не будут, поскольку в их глазах он никто. Душа человека - это взвешиватель, который всегда определяет что высоко, а что низко. И если этот взвешиватель с пороками, то жизнь человека - тёмный лес, и высокие Библейские наставления о совершенствовании любви для него бессмыслица. В итоге люди желая добра, сами же его отторгают. Да, работа служителя Всевышнего нелёгкая, нужно много над собой работать, чтоб в итоге не оказаться ниже плинтуса.
08:58:07 11-07-2025
Волнуется за количество прихожан.