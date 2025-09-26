ЖК с пристройкой, подземной парковкой и муралом построят на улице Пушкина в Барнауле

Комплекс возведут в небольшом квартале, на месте частных домов

26 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Эскизы ЖК на ул. Пушкина, 16 / Изображение: "ИП "Черепанов С.В."

В исторической части Барнаула, на ул. Пушкина, 16 (пересечение с пр. Комсомольским) возведут многоквартирный дом. Он будет состоять из двух секций 10 и 16 этажей, а также двухэтажного административного блока. Здание решено выполнить в едином стиле с уже существующим ЖК на ул. Гоголя, 25а. Подробнее о проекте, который презентовали на градсовете 25 сентября, – в материале amic.ru.

Единый ансамбль

Участок строительства расположен в исторической части города, на пересечении пр. Комсомольского и ул. Пушкина. ЖК разработан в соответствии с утвержденным проектом планировки микрорайона.

Как отметил докладчик, архитектор Сергей Черепанов, дом рассчитан на 198 квартир (360 проживающих). На первом и втором этажах проектом предлагается размещение общественных помещений. К зданию решено пристроить двухэтажный корпус, в котором можно организовать вспомогательные помещения для обслуживания дома. Также пристройка служит защитой: она закрывает двор от шумного проспекта.

На участке заложено 29 машино-мест, на прилегающих территориях – 52, в подземном паркинге – 72. На территории двора и эксплуатируемой кровле паркинга размещаются площадки для игр детей, занятий физкультурой, для отдыха взрослого населения.

«Общая концепция – единый жилой комплекс. Хотелось уйти от "дробной" застройки, которая сейчас присутствует по пр. Комсомольскому. Надеюсь, что в дальнейшем идея будет продолжена согласно схеме застройки всего квартала и появятся подобные или похожие по масштабу объекты», – отметил Сергей Черепанов.

Угол здания решено украсить муралом в виде гусиного пера и росчерка – намек на историческую часть города, знаковые объекты и улицы с "громкими" названиями – Гоголя, Пушкина.

"Достоин похвалы"

Член градсовета, депутат АКЗС Ксения Белоусова обратила внимания на площадь участка под домом: в разных документах показатели расходятся. Сергей Черепанов объяснил: рядом с ЖК есть небольшой неразграниченный участок, который застройщик "СЗ "Алгоритм-Центр" (входит в ГК "Алгоритм") намерен благоустроить, посадив там газон. Его в некоторых "бумагах" решено включить в общую площадь земли.

Также члены комиссии обратили внимание, что на пересечении ул. Пушкина и пр. Комсомольского нет светофора, и предложили заказчику повысить безопасность объекта и обратиться в Госавтоинспекцию, чтобы решить этот вопрос. Сергей Черепанов заверил: эта идея будет рассмотрена. В итоге проект согласовали.

«В очередной раз Сергей Владимирович [Черепанов] продемонстрировал безупречный вкус и профессионализм. На мой взгляд, объект весьма достоин похвалы, его следует согласовать», – подытожил архитектор Сергей Боженко.