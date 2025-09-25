По словам женщины, в Америке ей начали поступать угрозы после попытки рассказать правду о бывшем президенте

25 сентября 2025

Тара Рид / Фото: кадр из эфире телеканала Russia Today

О том, что Владимир Путин своим указом дал российское гражданство уроженке США Таре Рид, стало известно 22 сентября. Активистка, которая в 1990-е работала помощницей Джо Байдена, переехала в РФ еще в 2023 году. По ее словам, к побегу из Штатов ее подтолкнули угрозы и давление американских властей. Ее непростое положение в родной стране вызвано секс-скандалом: несколько лет назад Рид обвинила Байдена в домогательствах.

О том, что известно о Таре Рид и том, что заставило ее оставить США и переехать в Россию, – в материале amic.ru.

1 Кто такая Тара Рид, которая получила российское гражданство? Тара Рид – известная американская общественница с определенным опытом в политических кругах США. Родилась в 1964 году в Калифорнии. Сейчас ее зовут Александра Маккейб – женщина сменила имя в 1990-х после развода с мужем. В юности Рид мечтала о карьере актрисы и даже поучаствовала в нескольких съемках и спектаклях, но в итоге связала свою жизнь с политикой. Она поступила на отделение политологии в колледж Пасадены. Еще будучи студенткой, девушка подала заявку на стажировку в Конгрессе. Тару Рид приняли, а уже в 1992-м она перешла на должность помощника Джо Байдена, который был тогда сенатором. Впрочем, девушка уволилась уже в 1993-м, перейдя на работу к другому сенатору. В 2000-х Тара Рид стала общественницей и активисткой. Сначала она защищала права жертв домашнего насилия, а затем заняла руководящую должность в организации по защите животных. В 2010-х Рид стала соведущей радиопередачи Soul Vibes, а также начала преподавать в колледже. Кроме того, она публиковала различные эссе и статьи о политике.



2 Правда ли, что причиной переезда Тары Рид из США стали домогательства Джо Байдена? Да, Тара Рид открыто об этом говорит. Женщина утверждает, что Байден домогался ее еще в 1990-е. Но впервые об этом она заявила в 2019-м, во время президентской гонки. Рид вспоминала, что в юности восхищалась Джо Байденом и тем, как он защищает права женщин. Но знакомство с сенатором и совместная работа обернулись кошмаром. По утверждению Рид, Байден "ненадлежащим образом ее касался". По ее словам, другие сотрудницы офиса тоже страдали от поведения своего босса. Она также заявила, что позднее сенатор домогался ее физически. Сам Байден и его окружение всячески отвергали эти обвинения. Заявления Тары Рид официально так никто и не подтвердил. Впрочем, после своих высказываний американка столкнулась с давлением и даже угрозами со стороны властей США. По ее словам, чувство опасности, вызванное этой ситуацией, заставило ее оставить родину и попросить политического убежища в России. В нашу страну она приехала еще в 2023 году. Как признавалась Тара Рид, лишь после приземления в Москве она почувствовала себя в безопасности.

3 Что сама Тара Рид сказала о получении российского гражданства? Тара Рид призналась, что прослезилась, узнав о получении российского гражданства. По ее словам, это был по-настоящему счастливый момент. «Переезд в Россию был для меня вынужденным шагом, но потом я так в нее влюбилась, что теперь хочу остаться. Поэтому я подала заявление на получение российского гражданства. По прибытии мне нужно было искать политическое убежище, и оно было у меня эти два года, до предоставления гражданства... Помню, когда я через все это проходила, надо мной и над моей семьей нависала опасность, исходившая со стороны американских властей, со стороны режима Байдена... Конгрессмен Мэтт Гетц тогда сказал мне, что для меня безопаснее будет оставаться здесь, в России. Тогда Мария Бутина и Маргарита Симоньян помогли мне и, можно так сказать, показали мне путь к убежищу. Быть гражданкой России для меня – огромная честь», – цитирует женщину Russia Today.