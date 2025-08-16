Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо от своей супруги

По данным источников, в нем она выразила обеспокоенность из-за положения детей в условиях украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп передал российскому коллеге Владимиру Путину письмо от своей жены Мелании. Об этом сообщает Reuters.

Источники не стали раскрывать полное содержание послания. Однако, по их данным, супруга главы Белого дома выразила беспокойство за детей, которые оказались в зоне российско-украинского конфликта.

Отметим, что на переговорах в Стамбуле 2 июня Киев передал Москве список из 339 детей для возвращения. После нового раунда консультаций 23 июля российская делегация заявила, что переданный Украиной список "полностью проработан, по каждому имени, по каждой фамилии".

«Часть детей уже возвращена обратно на Украину. По остальным идет работа. Если будут находиться их законные родители, близкие родственники, представители, незамедлительно эти дети будут возвращаться домой», – заявил Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ.

Напомним, 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Они провели трехсторонние переговоры, которые продлились 2 часа 45 минут. После лидеры двух государств выступили на совместной пресс-конференции. Президенты РФ и США сделали ряд заявлений об отношениях стран и украинском вопросе, а также рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества.