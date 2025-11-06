Развязку на Змеиногорском тракта откроет Виктор Томенко 7 ноября
Она позволит минимизировать пробки, а добираться в краевую столицу из соседних районов региона станет удобнее
06 ноября 2025, 12:55, ИА Амител
Транспортную развязку на пересечении Змеиногорского и Южного трактов торжественно откроют в Барнауле днем в пятницу, 7 ноября. Как стало известно amic.ru, в церемонии примет участие лично губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который запустит движение по новому важному дорожному объекту.
В настоящее время развязка фактически готова. Строили ее на год дольше, чем планировали, на средства инфраструктурного кредита и дорожного фонда.
На завершение работ направили около 825 миллионов рублей. Сдать масштабный объект хотели еще в конце 2024 года, но московская компания "РСК" сорвала все сроки и не успела выполнить работы вовремя. В итоге контракт с фирмой расторгли. Заказчик потребовал взыскать с нее деньги, которые не успели освоить. После аукциона право достраивать развязку выиграло алтайское предприятие – Центральное ДСУ.
Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Ширина проезжей части составляет от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделали специальный подземный тоннель длиной 460 метров. Пропускная способность на участке вырастет более чем в 2,5 раза. Это позволит минимизировать пробки в данной части Барнаула, а добираться в краевую столицу из соседних районов региона станет удобнее.
Урааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!
13:24:53 06-11-2025
На выезде из Барнаула сделали специальный подземный тоннель длиной 460 метров.
А заливать водой его не будет? Как-то с этим у нас обычно проблемы.
13:30:46 06-11-2025
Гость (13:24:53 06-11-2025) На выезде из Барнаула сделали специальный подземный тоннель ... Там еще на фото в телеге дорожка шириной в одну машину и бетонными стенками выше человеческого роста, тип съезд. Снег оттуда как и куда будут убирать? А что будет, если там авария случится? Ну скоро все увидим, запасаемся попкорном)
14:04:25 06-11-2025
Гость (13:30:46 06-11-2025) Там еще на фото в телеге дорожка шириной в одну машину и бет... Этот автомобильный арык имеет некий радиус закругления, то есть на въезде не видно что дальше происходит. В случае ДТП машины набьются в этот арык до самого верха. Кровь, кишки, антифриз, масло, бензин, куски металла, стекло - всё как вы любите.
17:08:16 06-11-2025
Гость (14:04:25 06-11-2025) Этот автомобильный арык имеет некий радиус закругления, то е... Что америкосных фильмов насмотрелся?
15:40:41 06-11-2025
Гость (13:30:46 06-11-2025) Там еще на фото в телеге дорожка шириной в одну машину и бет... тоже про это подумал! Если авария то что? Всем кто сзади сдавать назад? Или пол суток ждать когда аварийные машины уберут? 100% позади аварии машины скопятся, либо набьются друг в друга как свежие пасхальные яйца)) скоростной режим у нас в России не всегда принято соблюдать, время на реакцию не останется.
10:23:50 07-11-2025
Гость (15:40:41 06-11-2025) тоже про это подумал! Если авария то что? Всем кто сзади сда... езжай по старике- польцу, чтоб не бояться.
13:32:55 06-11-2025
Гость (13:24:53 06-11-2025) На выезде из Барнаула сделали специальный подземный тоннель ...
Не понимаю, почему расположенный ниже уровня земли бетонный желоб называют тоннелем?
13:38:15 06-11-2025
Давайте сначала год отъездим, а потом уже выводы будем делать.
14:37:38 06-11-2025
Гость (13:38:15 06-11-2025) Давайте сначала год отъездим, а потом уже выводы будем делат... Через год уже капитальный ремонт будут делать! 😎
13:52:26 06-11-2025
Завтра и в понедельник смотрим яндекс карты с пробками)
14:24:17 06-11-2025
Сделайте вечно горящей стрелку при повороте с развязки на ленточный бор, для кого там красный горит?
14:37:25 06-11-2025
Гость (14:24:17 06-11-2025) Сделайте вечно горящей стрелку при повороте с развязки на ле... Не осталось никого, кто бы мог думать, среди людей принимающих решения, конечно. Отрицательный отбор.
14:39:00 06-11-2025
Гость (14:24:17 06-11-2025) Сделайте вечно горящей стрелку при повороте с развязки на ле...
Для пешиков, которых там нет.
14:43:28 06-11-2025
Гость (14:24:17 06-11-2025) Сделайте вечно горящей стрелку при повороте с развязки на ле... Пешеходов пропускать горит.
14:49:56 06-11-2025
Гость (14:24:17 06-11-2025) Сделайте вечно горящей стрелку при повороте с развязки на ле... а там вообще нужны все эти светофоры?
14:41:56 06-11-2025
О, да это просто праздник какой-то ! :-)
14:42:28 06-11-2025
Время церемонии можно опубликовать - в какое и на какое время лучше выбирать объездные пути (хотя.. где их взять..)
15:50:47 06-11-2025
Наконец-то пробки исчезнут при выезде с Южного утром и при возвращении вечером!
15:52:58 06-11-2025
Эта развязка не решает проблемы утренней пробки! Основной трафик утром-от Южного. К нему добавляются автомобили с Ленточного и Змеиногорского, и весь этот трафик проходит через кольцо, расположенное на уровне земли. Возникает пробка!
16:02:59 06-11-2025
Барнаулец (15:52:58 06-11-2025) Эта развязка не решает проблемы утренней пробки! Основной тр... Не понимаю, почему со Змеиногорского со стороны Рубцовска в Барнаул не сделали полосу примыкания к кольцу, чтобы те, кому прямо, проезжали кольцо по касательной по правой полосе без остановки. Сейчас будут упираться в кольцо и ждать, ждать, ждать...
17:16:10 06-11-2025
Гость (16:02:59 06-11-2025) Не понимаю, почему со Змеиногорского со стороны Рубцовска в ... Сделали, просто вы не внимательный, там именно полоса примыкания и выход с кольца в две полосы, одна с кольца, вторая из-за города
17:53:35 06-11-2025
Гость (17:16:10 06-11-2025) Сделали, просто вы не внимательный, там именно полоса примык... Значит, много невнимательных водителей. Или разметка не вся нанесена.
Неоднократно видел много робко стоящих ожидающих со стороны Рубцовска.
17:13:33 06-11-2025
Барнаулец (15:52:58 06-11-2025) Эта развязка не решает проблемы утренней пробки! Основной тр... Вы наверное давно там не ездили, там нет утренних пробок, пробка дальше, возле Надежды начинается
16:37:17 06-11-2025
Въезд/выезд южный по полосе!!!! Сейчас вечером пробка, даже без садистов. Южный давно не маленький поселок, сейчас целый мега квартал с 25этажками начал сдаваться/заселяться, а за южным ещё куча поселков. Если убрать светофоры, то откатимся лет на 15 назад, когда ленточный бор по главной, а южный тракт по часу в пробке. Нужна была такая корявая развязка, чтобы вернуться к началу проблемы?
16:57:22 06-11-2025
Помню, когда мост на Новом рынке запускали после ремонта тоже гундосых комментаторов, вечно всё критикующих, из всех щелей повылазило больше, чем дофига.
Мост отлично справляется с трафиком. Но гундосые комментаторы никогда не напишут, что они были неправы
16:59:59 06-11-2025
7го сильнейшая за последнее время буря, микрофоны не будут работать. 7 баллов это внушительно так то. Хотя заманчиво канеш ...пятница, потом банкет...
17:59:44 06-11-2025
По традиции привязали открытие к 7 ноября ?
21:20:15 06-11-2025
Трафик с рубцовка и трфик в рубцовс остановит светофор на против григорьевича
10:06:00 07-11-2025
Въезд в полутоннель со стороны города имеет резкий перепад по высоте. А после этого трамплина тоннель резко идет на поворот. Как думаете с какой скоростью там удастся избежать аварии??? Думаю очень скоро там появиться знак ограничения скорости до 20 км\ч и пробка из въезжающих в тоннель, в итоге все стоящие поедут на кольцо, и мы получим ту ситуацию, когда развязки и не было!!! Думаю скоро оим придется капитально переделать въезд в полутоннель со стороны города. Время покажет.