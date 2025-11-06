Развязку на Змеиногорском тракта откроет Виктор Томенко 7 ноября

Она позволит минимизировать пробки, а добираться в краевую столицу из соседних районов региона станет удобнее

06 ноября 2025, 12:55, ИА Амител

Транспортная развязка в Барнауле / Фото: amic.ru

Транспортную развязку на пересечении Змеиногорского и Южного трактов торжественно откроют в Барнауле днем в пятницу, 7 ноября. Как стало известно amic.ru, в церемонии примет участие лично губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который запустит движение по новому важному дорожному объекту.

В настоящее время развязка фактически готова. Строили ее на год дольше, чем планировали, на средства инфраструктурного кредита и дорожного фонда.

На завершение работ направили около 825 миллионов рублей. Сдать масштабный объект хотели еще в конце 2024 года, но московская компания "РСК" сорвала все сроки и не успела выполнить работы вовремя. В итоге контракт с фирмой расторгли. Заказчик потребовал взыскать с нее деньги, которые не успели освоить. После аукциона право достраивать развязку выиграло алтайское предприятие – Центральное ДСУ.

Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Ширина проезжей части составляет от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделали специальный подземный тоннель длиной 460 метров. Пропускная способность на участке вырастет более чем в 2,5 раза. Это позволит минимизировать пробки в данной части Барнаула, а добираться в краевую столицу из соседних районов региона станет удобнее.