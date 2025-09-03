НОВОСТИТранспорт

Финишная прямая. Как идут работы на мегаразвязке в Барнауле

Сдать объект обещают до конца ноября

03 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Мегаразвязка в сентябре 2025 года / Фото: amic.ru

Новая развязка на Змеиногорском тракте в Барнауле уже заметно меняет облик. Строители завершают бетонирование тоннеля, укладывают асфальтобетонное покрытие, монтируют освещение, пешеходные ограждения и тротуары. На Змеиногорском и Южном трактах появляются шумозащитные экраны, параллельно устанавливается оборудование для водоотведения.

Напомним, что в июле здесь открыли металлический путепровод: его верхняя часть состоит из семи мощных опор с пролетом более 300 метров. 

Стоимость завершения масштабного проекта составила около 825 миллионов рублей. Изначально сдать объект планировали еще в конце 2024 года, но подрядчик из Москвы – компания "РСК" – сорвал сроки. Контракт расторгли, а заказчик потребовал вернуть неосвоенные средства. Аукцион на право достраивать развязку выиграло алтайское предприятие – Центральное ДСУ. Закончить строительство мегаразвязки должны к 28 ноября 2025 года.

Как выглядит масштабный объект сейчас – в нашем фоторепортаже.

Шашлыки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Шашлычная взыскала 3,6 млн рублей за обеды при строительстве мегаразвязки в Барнауле

Оригинальное здание кафе "У Григорича" снесли при строительстве важного объекта
НОВОСТИОбщество

Барнаул строительство фоторепортажи

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

07:18:31 03-09-2025

Покажите тоннель и водооткачивающие устройства.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:56:06 03-09-2025

Ну не "обещают", а в соответствии с плавном. А за срыв планов надо отвечать. А то "обещать - не значит жениться".

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:32 03-09-2025

Молодцы Москвичи, Как всегда, сливки сняли- дальше сами,,,,

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:29:53 03-09-2025

но подрядчик из Москвы – компания "РСК" – сорвал сроки.. «За морем телушка — полушка, да рубль перевоз»

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:41 03-09-2025

Зачем на кольце развязки работает светофор.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:27 03-09-2025

Гость (10:24:41 03-09-2025) Зачем на кольце развязки работает светофор....
тебе не понять

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:39 03-09-2025

А как на этой железной штуке снег будут чистить?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:21 03-09-2025

Интересно, шумозащитные экраны в зимнее время как будут справляться с ролью снегозадержания

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Хрен

20:56:29 03-09-2025

На кой хрен там вообще эта мера развязка?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:19:53 04-09-2025

Хрен (20:56:29 03-09-2025) На кой хрен там вообще эта мера развязка?... Как обычно. чтобы развязать кубышку.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров