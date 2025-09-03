Финишная прямая. Как идут работы на мегаразвязке в Барнауле

Сдать объект обещают до конца ноября

03 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Мегаразвязка в сентябре 2025 года / Фото: amic.ru

Новая развязка на Змеиногорском тракте в Барнауле уже заметно меняет облик. Строители завершают бетонирование тоннеля, укладывают асфальтобетонное покрытие, монтируют освещение, пешеходные ограждения и тротуары. На Змеиногорском и Южном трактах появляются шумозащитные экраны, параллельно устанавливается оборудование для водоотведения.

Напомним, что в июле здесь открыли металлический путепровод: его верхняя часть состоит из семи мощных опор с пролетом более 300 метров.

Стоимость завершения масштабного проекта составила около 825 миллионов рублей. Изначально сдать объект планировали еще в конце 2024 года, но подрядчик из Москвы – компания "РСК" – сорвал сроки. Контракт расторгли, а заказчик потребовал вернуть неосвоенные средства. Аукцион на право достраивать развязку выиграло алтайское предприятие – Центральное ДСУ. Закончить строительство мегаразвязки должны к 28 ноября 2025 года.

Как выглядит масштабный объект сейчас – в нашем фоторепортаже.