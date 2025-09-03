Финишная прямая. Как идут работы на мегаразвязке в Барнауле
Сдать объект обещают до конца ноября
03 сентября 2025, 07:00, ИА Амител
Новая развязка на Змеиногорском тракте в Барнауле уже заметно меняет облик. Строители завершают бетонирование тоннеля, укладывают асфальтобетонное покрытие, монтируют освещение, пешеходные ограждения и тротуары. На Змеиногорском и Южном трактах появляются шумозащитные экраны, параллельно устанавливается оборудование для водоотведения.
Напомним, что в июле здесь открыли металлический путепровод: его верхняя часть состоит из семи мощных опор с пролетом более 300 метров.
Стоимость завершения масштабного проекта составила около 825 миллионов рублей. Изначально сдать объект планировали еще в конце 2024 года, но подрядчик из Москвы – компания "РСК" – сорвал сроки. Контракт расторгли, а заказчик потребовал вернуть неосвоенные средства. Аукцион на право достраивать развязку выиграло алтайское предприятие – Центральное ДСУ. Закончить строительство мегаразвязки должны к 28 ноября 2025 года.
Как выглядит масштабный объект сейчас – в нашем фоторепортаже.
Покажите тоннель и водооткачивающие устройства.
07:56:06 03-09-2025
Ну не "обещают", а в соответствии с плавном. А за срыв планов надо отвечать. А то "обещать - не значит жениться".
09:23:32 03-09-2025
Молодцы Москвичи, Как всегда, сливки сняли- дальше сами,,,,
09:29:53 03-09-2025
но подрядчик из Москвы – компания "РСК" – сорвал сроки.. «За морем телушка — полушка, да рубль перевоз»
10:24:41 03-09-2025
Зачем на кольце развязки работает светофор.
10:55:27 03-09-2025
Гость (10:24:41 03-09-2025) Зачем на кольце развязки работает светофор....
тебе не понять
11:01:39 03-09-2025
А как на этой железной штуке снег будут чистить?
11:05:21 03-09-2025
Интересно, шумозащитные экраны в зимнее время как будут справляться с ролью снегозадержания
20:56:29 03-09-2025
На кой хрен там вообще эта мера развязка?
08:19:53 04-09-2025
Хрен (20:56:29 03-09-2025) На кой хрен там вообще эта мера развязка?... Как обычно. чтобы развязать кубышку.