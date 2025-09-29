Вся рабочая неделя президента будет весьма интересной, сообщил Дмитрий Песков

29 сентября 2025, 14:25, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

В ближайшее время ожидается "достаточно крупное" выступление Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассказывая о его рабочих планах на неделю.

О том, что это будет за выступление и о чем там может заявить президент, – в материале amic.ru.

1 Что за выступление Владимира Путина ожидается на этой неделе? Никаких подробностей неизвестно. Дмитрий Песков лишь упомянул большое выступление в списке дел Владимира Путина, намеченных на предстоящую неделю. «Очень много рабочих встреч в Кремле, будут международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе», – рассказал он корреспонденту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

2 Когда состоится выступление Путина и о чем он может там заявить? Тема выступления, как и другие подробности, неизвестна. «Мы сообщим, какое и точно, когда и где», – сказал Песков.

3 Ожидается ли большая пресс-конференция Владимира Путина? Да. То, что большая пресс-конференция Владимира Путина состоится, Песков подтвердил чуть ранее . Как и в последние несколько лет, она пройдет в совмещенном формате с прямой линией.