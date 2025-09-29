"Достаточно крупное выступление". Что за обращение Владимира Путина анонсировали в Кремле
Вся рабочая неделя президента будет весьма интересной, сообщил Дмитрий Песков
29 сентября 2025
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
В ближайшее время ожидается "достаточно крупное" выступление Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассказывая о его рабочих планах на неделю.
О том, что это будет за выступление и о чем там может заявить президент, – в материале amic.ru.
Что за выступление Владимира Путина ожидается на этой неделе?
Никаких подробностей неизвестно. Дмитрий Песков лишь упомянул большое выступление в списке дел Владимира Путина, намеченных на предстоящую неделю.
«Очень много рабочих встреч в Кремле, будут международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе», – рассказал он корреспонденту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Когда состоится выступление Путина и о чем он может там заявить?
Тема выступления, как и другие подробности, неизвестна.
«Мы сообщим, какое и точно, когда и где», – сказал Песков.
Ожидается ли большая пресс-конференция Владимира Путина?
Да. То, что большая пресс-конференция Владимира Путина состоится, Песков подтвердил чуть ранее. Как и в последние несколько лет, она пройдет в совмещенном формате с прямой линией.
Когда будет прямая линия с Путиным и как задать ему свой вопрос?
Точная дата неизвестна, но Песков отметил, что прямая линия точно пройдет ближе к концу года, во второй половине декабря. Задавать вопросы еще рано – сбор обычно объявляют за несколько недель до мероприятия.
