Ожидается, что мероприятие пройдет в совмещенном формате, как это было в последние годы

24 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Владимир Путин в ходе прямой линии / Фото: ТАСС

В Кремле уже начали отвечать на вопросы журналистов по поводу прямой линии, которую Владимир Путин проводит каждый год. Президент отвечает на вопросы не только от журналистов, но и от простых жителей страны. Дмитрий Песков уже раскрыл, к чему готовиться в этот раз.

О том, когда прямая линия Путина пройдет в 2025 году и как задать свой вопрос президенту, – в материале amic.ru.

1 Будет ли прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году? Да. Дмитрий Песков подтвердил это в интервью для радио РБК.

2 Когда пройдет прямая линия с Путиным в 2025 году? Точная дата пока неизвестна. Но прямая линия состоится ближе к концу года, как это обычно и бывает. По словам Пескова, ориентировочно прямой эфир пройдет в декабре. «Это будет декабрь. Ближе к концу месяца», – пояснил Песков.

3 В каком формате пройдет прямая линия с Путиным? В совмещенном, как это и было с 2023 года. Это значит, что в рамках одного эфира Владимир Путин ответит как на вопросы профессиональных журналистов, так и на обращения жителей из самых разных регионов России.

4 Как Владимир Путин выбирает на какие вопросы ответить? На прямую линию ежегодно поступают тысячи вопросов со всей страны. Как рассказал Дмитрий Песков, президент лично принимает участие в отборе вопросов. Глава государства требует выборку по самым важным темам и тщательно изучает их перед эфиром. По словам пресс-секретаря, Путин лично вникает в главные вопросы.