Когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году и как задать свой вопрос?

Ожидается, что мероприятие пройдет в совмещенном формате, как это было в последние годы

24 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Владимир Путин в ходе прямой линии / Фото: ТАСС
Владимир Путин в ходе прямой линии / Фото: ТАСС

В Кремле уже начали отвечать на вопросы журналистов по поводу прямой линии, которую Владимир Путин проводит каждый год. Президент отвечает на вопросы не только от журналистов, но и от простых жителей страны. Дмитрий Песков уже раскрыл, к чему готовиться в этот раз.

О том, когда прямая линия Путина пройдет в 2025 году и как задать свой вопрос президенту, – в материале amic.ru.

1

Будет ли прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году?

Да. Дмитрий Песков подтвердил это в интервью для радио РБК.
2

Когда пройдет прямая линия с Путиным в 2025 году?

Точная дата пока неизвестна. Но прямая линия состоится ближе к концу года, как это обычно и бывает. По словам Пескова, ориентировочно прямой эфир пройдет в декабре.
«Это будет декабрь. Ближе к концу месяца», – пояснил Песков.
3

В каком формате пройдет прямая линия с Путиным?

В совмещенном, как это и было с 2023 года. Это значит, что в рамках одного эфира Владимир Путин ответит как на вопросы профессиональных журналистов, так и на обращения жителей из самых разных регионов России.
4

Как Владимир Путин выбирает на какие вопросы ответить?

На прямую линию ежегодно поступают тысячи вопросов со всей страны. Как рассказал Дмитрий Песков, президент лично принимает участие в отборе вопросов. Глава государства требует выборку по самым важным темам и тщательно изучает их перед эфиром. По словам пресс-секретаря, Путин лично вникает в главные вопросы.
5

Как задать свой вопрос Владимиру Путину?

Пока рано – обычно вопросы начинают собирать за несколько недель до прямой линии. В это же время становится известно, как именно можно задать вопрос. Но основные способы из года в год не меняются. Обычно спросить о чем-то президента можно:
  • через специальный сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);
  • через телефонный звонок;
  • через СМС на короткий номер;
  • в социальных сетях;
  • в отдельном мобильном приложении.
Avatar Picture
Гость

18:12:38 24-09-2025

Было время до 2008 года, задавал много вопросов с почтовым уведомлением и все решались, но после 2008 года, как бабка пошептала, на все вопросы посылает на три буквы - в суд.... После этого, не смотрю, не слушаю - зачем тратить нервные клетки?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:16:17 24-09-2025

О! Давайте пошлем В.В.Путину СМС с вопросом, когда в общественном транспорте края появятся терминалы оплаты. Хотя бы 100 000 сможем отправить! Вопрос волнует всех пассажиров. Да и здоровье водителей будет сохраннее...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:48:35 24-09-2025

Гость (18:16:17 24-09-2025) О! Давайте пошлем В.В.Путину СМС с вопросом, когда в общес... Терминалы будут за твой счёт, тебе включат процент который нужно заплатить банку, как сейчас в 144 проблем нет с оплатой по терминалу, но и проезд стоит не 40 руб, а 45 руб.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

13:10:43 25-09-2025

Здравствуйте Владимир Владимирович путин подарите письме денежки в подарочек и ещё какой-то подарочек пожалйуста3

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:11:26 24-09-2025

Гость (18:16:17 24-09-2025) О! Давайте пошлем В.В.Путину СМС с вопросом, когда в общес... Не пробовал наликом расчитываться, или на телефон ему переведи? Что тебе с его налогов?
Не пойму воя потерпевших?
Не устраивает общественный транспорт езжай на такси. Купи рухлядь , паркуй во дворе и гоняй.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:27:09 25-09-2025

Гость (22:11:26 24-09-2025) Не пробовал наликом расчитываться, или на телефон ему переве... - "Купи рухлядь , паркуй во дворе и гоняй" Гост, ты говоришь купи рухлядь и гоняй. 23 сентября дочь объехала все АЗС - нет бензина. Приехала, ей надо ехать на работу. попросила бензина, слил со своей машины, потом звонит, что на трассе работает одна АЗС, там дозаправилась. Вчера поехал на эту АЗС, встал в очередь, Очередь движется медленно, почти каждый водитель заправляет еще одну, две канистры. На некоторых постах весит плакат - "пост не работает". Вот и купи рухлядь - далеко уедешь?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:49 25-09-2025

Гость (18:16:17 24-09-2025) О! Давайте пошлем В.В.Путину СМС с вопросом, когда в общес... Как сказал Владимир Владимирович Путин дорогой, на одной из прямых линий: "Зачем вам автомобили, если у вас дорог нет?"
А я спрошу у Вас: У Вас и у Ваших близких все проблемы решены, что Вы ни про что другое думать не можете, а только про безналичную оплату в "газельках" (как будто другого транспорта нет)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наталья

22:35:34 26-09-2025

Гость (13:33:49 25-09-2025) Как сказал Владимир Владимирович Путин дорогой, на одной из ... Правильно спросили за транспорт. Так коммерческий или муниципальный? Зачем тогда в тендерах миллионы гребут и с людей берут? Почему Куку код есть на свидетельстве о рождении и смерти, как будто мы товар, а оплаты Куку кодом в транспорте нет? А ведь все товары и услуги должны иметь такой способ. Значит воруют? Всё им мало? Не хотят людям говорить что проезд в транспорте бесплатный.!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:10:24 29-09-2025

Гость (18:16:17 24-09-2025) О! Давайте пошлем В.В.Путину СМС с вопросом, когда в общес...
Давно уже можно платить картой. Или вам терминал под наличку нужен?

  -1 Нравится
Ответить
