Когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году и как задать свой вопрос?
Ожидается, что мероприятие пройдет в совмещенном формате, как это было в последние годы
24 сентября 2025, 18:00, ИА Амител
Владимир Путин в ходе прямой линии / Фото: ТАСС
В Кремле уже начали отвечать на вопросы журналистов по поводу прямой линии, которую Владимир Путин проводит каждый год. Президент отвечает на вопросы не только от журналистов, но и от простых жителей страны. Дмитрий Песков уже раскрыл, к чему готовиться в этот раз.
О том, когда прямая линия Путина пройдет в 2025 году и как задать свой вопрос президенту, – в материале amic.ru.
1
Будет ли прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году?
Да. Дмитрий Песков подтвердил это в интервью для радио РБК.
2
Когда пройдет прямая линия с Путиным в 2025 году?
Точная дата пока неизвестна. Но прямая линия состоится ближе к концу года, как это обычно и бывает. По словам Пескова, ориентировочно прямой эфир пройдет в декабре.
«Это будет декабрь. Ближе к концу месяца», – пояснил Песков.
3
В каком формате пройдет прямая линия с Путиным?
В совмещенном, как это и было с 2023 года. Это значит, что в рамках одного эфира Владимир Путин ответит как на вопросы профессиональных журналистов, так и на обращения жителей из самых разных регионов России.
4
Как Владимир Путин выбирает на какие вопросы ответить?
На прямую линию ежегодно поступают тысячи вопросов со всей страны. Как рассказал Дмитрий Песков, президент лично принимает участие в отборе вопросов. Глава государства требует выборку по самым важным темам и тщательно изучает их перед эфиром. По словам пресс-секретаря, Путин лично вникает в главные вопросы.
5
Как задать свой вопрос Владимиру Путину?
Пока рано – обычно вопросы начинают собирать за несколько недель до прямой линии. В это же время становится известно, как именно можно задать вопрос. Но основные способы из года в год не меняются. Обычно спросить о чем-то президента можно:
- через специальный сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);
- через телефонный звонок;
- через СМС на короткий номер;
- в социальных сетях;
- в отдельном мобильном приложении.
18:12:38 24-09-2025
Было время до 2008 года, задавал много вопросов с почтовым уведомлением и все решались, но после 2008 года, как бабка пошептала, на все вопросы посылает на три буквы - в суд.... После этого, не смотрю, не слушаю - зачем тратить нервные клетки?
18:16:17 24-09-2025
О! Давайте пошлем В.В.Путину СМС с вопросом, когда в общественном транспорте края появятся терминалы оплаты. Хотя бы 100 000 сможем отправить! Вопрос волнует всех пассажиров. Да и здоровье водителей будет сохраннее...
21:48:35 24-09-2025
Гость (18:16:17 24-09-2025) О! Давайте пошлем В.В.Путину СМС с вопросом, когда в общес... Терминалы будут за твой счёт, тебе включат процент который нужно заплатить банку, как сейчас в 144 проблем нет с оплатой по терминалу, но и проезд стоит не 40 руб, а 45 руб.
13:10:43 25-09-2025
Здравствуйте Владимир Владимирович путин подарите письме денежки в подарочек и ещё какой-то подарочек пожалйуста3
22:11:26 24-09-2025
Гость (18:16:17 24-09-2025) О! Давайте пошлем В.В.Путину СМС с вопросом, когда в общес... Не пробовал наликом расчитываться, или на телефон ему переведи? Что тебе с его налогов?
Не пойму воя потерпевших?
Не устраивает общественный транспорт езжай на такси. Купи рухлядь , паркуй во дворе и гоняй.
07:27:09 25-09-2025
Гость (22:11:26 24-09-2025) Не пробовал наликом расчитываться, или на телефон ему переве... - "Купи рухлядь , паркуй во дворе и гоняй" Гост, ты говоришь купи рухлядь и гоняй. 23 сентября дочь объехала все АЗС - нет бензина. Приехала, ей надо ехать на работу. попросила бензина, слил со своей машины, потом звонит, что на трассе работает одна АЗС, там дозаправилась. Вчера поехал на эту АЗС, встал в очередь, Очередь движется медленно, почти каждый водитель заправляет еще одну, две канистры. На некоторых постах весит плакат - "пост не работает". Вот и купи рухлядь - далеко уедешь?
13:33:49 25-09-2025
Гость (18:16:17 24-09-2025) О! Давайте пошлем В.В.Путину СМС с вопросом, когда в общес... Как сказал Владимир Владимирович Путин дорогой, на одной из прямых линий: "Зачем вам автомобили, если у вас дорог нет?"
А я спрошу у Вас: У Вас и у Ваших близких все проблемы решены, что Вы ни про что другое думать не можете, а только про безналичную оплату в "газельках" (как будто другого транспорта нет)
22:35:34 26-09-2025
Гость (13:33:49 25-09-2025) Как сказал Владимир Владимирович Путин дорогой, на одной из ... Правильно спросили за транспорт. Так коммерческий или муниципальный? Зачем тогда в тендерах миллионы гребут и с людей берут? Почему Куку код есть на свидетельстве о рождении и смерти, как будто мы товар, а оплаты Куку кодом в транспорте нет? А ведь все товары и услуги должны иметь такой способ. Значит воруют? Всё им мало? Не хотят людям говорить что проезд в транспорте бесплатный.!!!
05:10:24 29-09-2025
Гость (18:16:17 24-09-2025) О! Давайте пошлем В.В.Путину СМС с вопросом, когда в общес...
Давно уже можно платить картой. Или вам терминал под наличку нужен?