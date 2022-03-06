Женщины, звезды и много музыки. Куда сходить на 8 Марта в Барнауле

Кажется, никогда ещё мы так не ждали длинных весенних выходных, как в этом году. Итак, давайте развеемся. В честь 8 Марта в Барнауле приготовили множество интересных мероприятий, чтобы вы ничего не пропустили, читайте обзор Марии Лаврищевой.

К 8 Марта

Концерт Анны Егорян (12+)

Фото: @egoyan_anna

Чтец, поэт и блогер Анна Егорян выступит в барнаульском ДК. Стихотворения Анны искренние и настоящие, девушка вкладывает в них душу и рассказывает о собственных переживаниях. Лирический концерт — отличный способ отпраздновать 8 Марта.

Когда: в воскресенье, 6 марта, в 19:00.

Где: Дом культуры Барнаула

Пешеходная экскурсия «О чём говорили женщины» (12+)

Гид Анна Казанцева во время пешеходной экскурсии расскажет о сильных женщинах, которые тесно связаны с нашим городом. Одна из них — шпионка, которая работала сразу на три страны. Две другие очень известны в народе, но до сих пор никто не знает, существовали ли они на самом деле, или это городские легенды. А ещё будет рассказ о бойких девчонках, которые сумели спасти целый район от голода во времена ВОВ.

Фото: @egoyan_anna

Когда: 8 марта в 13:30.

Где: место встречи будет известно после записи в аккаунте гида @ann.lookkfor или по WhatsApp 8 (913) 223-86-34.

Спектакль «Последняя любовь» (12+)

Фото: театр драмы им. Шукшина

Драматический театр Алтайского края представляет историю об одиноком миллионере, безбожнике и вдовце 82 лет Гарри Бендинере. Он уверен, что лучшие моменты в жизни давно позади.

Из развлечений у него только ежедневный визит помощника и друга Марка Терцивера, который мечтает уехать в Израиль, чтобы умереть на Земле обетованной.

Но невзгоды старости желчный и весёлый Гарри преодолевает стойко и с юмором. А знакомство с соседкой по лестничной клетке полностью меняет его, казалось бы, давно закончившуюся жизнь.



Когда: 6 марта в 17:30 в театре драмы.

Празднуем масленицу

Фото: «ВизитАлтай»

В Барнауле 6 марта будут провожать зиму. На разных площадках пройдёт множество гуляний, где и чучело зимы сожгут, и блинами накормят, и детей развлекут. Праздник «Широкая масленица» пройдёт в Барнауле в «Горной аптеке» (Ползунова, 42) и в тихом дворике Художественного музея (Горького, 16). За городом отметить наступление весны можно на курорте «Первый» (Водников, 1), на «Планете Q» (Байкальская, 47), в парк-отеле «Чайка» (Пионерская долина, 4).

Идём на концерт

Концерт Николая Диденко (6+)

Уникальная возможность для барнаульцев в эти выходные — попасть на концерт обладателя редкого голоса Basso cantante (певучий бас с сильным верхним регистром) — Николая Диденко. Он — выпускник московского хорового училища и академии хорового искусства. Сейчас Николай Диденко — приглашённый солист Большого театра России и лауреат премии Грэмми.

В исполнении Николая Диденко прозвучат известные арии из опер, русские романсы и песни в сопровождении великолепного Русского камерного оркестра города Барнаула, художественный руководитель и дирижёр Алексей Кузнецов.

Когда: 6 марта в 17:00.

Идём на выставку

Выставка современной вышивки (0+)

Специально к началу весны приурочена выставка современной вышивки в музее «Город».

На выставке представлены работы 30 участников, которые любят вышивать крестом. Планируется проведение мастер-классов, где покажут техники вышивания крестом. После завершения выставки определят лучшие работы.

Когда: с 4 марта до 10 апреля.

Цена: для взрослых — 45 рублей, для студентов и пенсионеров — 30 рублей, для школьников и детей дошкольного возраста — 20 рублей.

«Сибирь сквозь толщу веков» (0+)

В музее «Город» проходит выставка произведений живописца Валерия Марченко. Многие его работы хранятся в картинных галереях России, а также музеях и частных собраниях США, Англии, Германии, Чехии, Японии, Афганистана, Китая, Монголии.

Основные темы творчества В.П. Марченко — современное село, древние памятники архитектуры, русский Север, история края и страны. Над выставкой «Сибирь сквозь толщу веков» художник работал почти 40 лет. Автор показывает ключевые событии освоения Сибири и сопредельных территорий за последние два тысячелетия.

Когда: с 4 по 31 марта с 10 до 18 часов.

Где: в музее «Город» (пр. Ленина, 111).

Развлекаемся с детьми

Идём в планетарий

Фото: Алина Богомолова

В субботу и воскресенье маленькие зрители смогут увидеть приключения Хрумки в зимнем лесу, познакомиться с Дракошей или совершить путешествие по миру космонавтики. Все программы — мультимедийные, полнокупольные.

Так, например, из программы «Космонавтика для детей» (6+) зрители узнают, как удалось преодолеть земное притяжение, кто был первым и как живут, работают космонавты орбитальной станции.

Мультфильм «Лунные приключения» (6+)

Фото: kino-mir.ru

Чтобы спасти свою младшую сестру, Питеру придётся отправиться в путешествие на Луну. Вместе с новыми друзьями он пустится в странствие по Млечному Пути, увидит загадочные чужие миры, повстречается с их обитателями, сразится с гигантскими Духами природы и главным злодеем — Лунным человеком. Таким приключениям позавидует каждый, но сможет ли юный герой вместе с сестрой вовремя вернуться на Землю?

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.

Идём в кино

«От кутюр» (12+)

Фото: kino-mir.ru

Жад выросла в неблагополучном районе Парижа и вынуждена воровать на улицах. Однажды в подземном переходе она крадёт сумку у Эстер — главной швеи модного дома Dior. Вместо того чтобы вызвать полицию, Эстер решает помочь девушке и предлагает ей работу в одном из самых престижных ателье мира. Коллеги Эстер в недоумении, а друзья Жад не верят, что у неё что-то получится. Но главную швею Диор ещё никогда не подводило чутьё. Зритель узнает, чем закончится эта история.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.

Фильм Артёма Михалкова «Мистер Нокаут» (12+)

Фото: kino-mir.ru

Рассказывает о жизни и приключениях легендарного советского боксёра Валерия Попенченко (Виктор Хориняк), чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио — о его детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, и о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем (Сергей Безруков). История о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное — преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.