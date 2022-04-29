Кино под открытым небом. ТРЦ «Арена» откроет тематический уличный кинотеатр ко Дню Победы

Торгово-развлекательный центр «Арена» на майских праздниках организует тематический кинотеатр под открытым небом «Фильмы Победы». Парковка перед ТРЦ станет зрительным залом, а киноэкран разместят на фасаде здания.

Кинотеатр будет работать с 7 по 9 мая 2022 года. В программе — любимые фильмы о Великой Отечественной войне:

7 мая

19:00-22:00 «А зори здесь тихие» (1972, 180 мин.)

8 мая

19:00-20:35 «Летят журавли» (1967, 95 мин.)

20:40-22:00 «Два бойца» (1943, 80 мин.)

9 мая

19:00-20:30 «Баллада о солдате» (1959, 89 мин.)

20:35-22:05 «В бой идут одни старики» (1973, 87 мин.)

У гостей также есть возможность смотреть кино из своего авто: для этого нужно настроить звук на волну 87.9 FM.

Вход свободный.

ТРЦ «Арена»

Адрес: Павловский тракт, 188

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