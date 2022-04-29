Кино под открытым небом. ТРЦ «Арена» откроет тематический уличный кинотеатр ко Дню Победы
С 7 по 9 мая на парковке перед ТРЦ вы сможете увидеть известные фильмы о победе
Торгово-развлекательный центр «Арена» на майских праздниках организует тематический кинотеатр под открытым небом «Фильмы Победы». Парковка перед ТРЦ станет зрительным залом, а киноэкран разместят на фасаде здания.
Кинотеатр будет работать с 7 по 9 мая 2022 года. В программе — любимые фильмы о Великой Отечественной войне:
7 мая
19:00-22:00 «А зори здесь тихие» (1972, 180 мин.)
8 мая
19:00-20:35 «Летят журавли» (1967, 95 мин.)
20:40-22:00 «Два бойца» (1943, 80 мин.)
9 мая
19:00-20:30 «Баллада о солдате» (1959, 89 мин.)
20:35-22:05 «В бой идут одни старики» (1973, 87 мин.)
У гостей также есть возможность смотреть кино из своего авто: для этого нужно настроить звук на волну 87.9 FM.
Вход свободный.