По венам, по крови, по сердцу: где и когда в Барнауле выступит шансонье Евгений Кемеровский

Известный российский музыкант, исполнитель песен в жанре шансон Евгений Кемеровский выступит в Барнауле 28 сентября. Концерт пройдёт в караоке-клубе Jakson (пр. Ленина, 44а). Начало в 19:00.

Евгений Кемеровский — это шансонье с большой историей. За своё творчество он многократно получал премии «Шансон года» и «Овация». Артист сам пишет музыку и песни, причём не только для себя, но и для других звёзд российского шоу-бизнеса. Его хиты исполняют Катя Лель, Лайма Вайкуле, Борис Моисеев, Ирина Аллегрова, Алёна Апина и Любовь Успенская.

Музыку Кемеровского слушают по всему миру. Его сольные концерты пользовались большой популярностью у публики за рубежом: в США, Израиле, Франции, Болгарии и других странах.

Узнать подробнее о мероприятии можно по телефону 8-901-209-94-34.

ИП Шаповалова А.Д.