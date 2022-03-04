Создатели «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 отказались продавать игры в России

Польская игровая студия CD Projekt Red сообщила в Twitter о приостановке продаж своих игр в России и Белоруссии.

«CD Project Group приняла решение остановить продажи наших игр в России и Белоруссии. Это коснётся цифровых и физических копий. Мы надеемся на понимание всех игроков, которых это затронет», — говорится в сообщении.

Студия уточнила, что ранее купленные копии игр, а также патчи и хотфиксы к ним продолжат работать.

Студия CD Project Red наиболее известна по серии «Ведьмак», а также по игре Cyberpunk 2077. За 2021 год продажи Cyberpunk 2077 достигли 17,3 миллиона копий.