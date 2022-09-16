Яркий шопинг и красивейшие пляжи. Куда поехать в ОАЭ?

Объединённые Арабские Эмираты — отличное место как для любителей пляжного отдыха, так и для ценителей шопинга. А ещё здесь отличные экскурсии и много других развлечений. Но прежде чем выбрать и заказать тур на https://www.1001tur.ru/oae, определитесь с конкретным направлением.

Универсальные курорты

Если хотите попробовать всё и сразу, например, утром полежать на пляже, а вечером поехать на шопинг или экскурсию, остановитесь в Дубае. Именно здесь находится самый высокий небоскрёб в мире — Бурдж-Халифа. А также известный на весь мир торговый центр Dubai Mall. Есть масса локальных, но интересных рынков, где можно купить различную экзотику.

Джумейра — знаменитый искусственный остров в виде пальмы в Дубае — отлично подойдёт для любителей пляжного отдыха.

Второй универсальный курорт для отдыха в ОАЭ — это Абу-Даби, по совместительству столица и самое богатое место в государстве. Во многом город напоминает Дубай, здесь тоже множество небоскрёбов, торговых центров и развлечений, и многие считают, что туристам лучше останавливаться здесь.

Для отдыха всей семьёй

Любителям уединения с природой, а также всем, кто хочет спокойно отдохнуть с семьёй подальше от городской суеты, рекомендуют эмират Фуджейра. Это место также привлекает дайверов и снорклеров со всех уголков планеты благодаря шикарным рифам и богатому водному миру.

Рас-эль-Хайм — ещё одно место, до которого пока не дошла мощь индустрии развлечений. Однако с пляжным отдыхом здесь полный порядок, побережья такие же длинные и красивые, как и везде в акватории Персидского залива. Мегамоллов и километровых небоскрёбов здесь увидеть не получится — вместо них отели, магазины, кафе и множество примечательных мест для любителей истории и археологии.

Аджман — отличная альтернатива шумному Дубаю и многонаселённому Абу-Даби. Здесь нет грандиозных торговых центров и парков развлечений, и это хорошая новость для людей, желающих отдохнуть в покое. Пляжи здесь чистые и покрыты мелким песком.

Лучшие пляжи Эмиратов

Лидером по популярности среди любителей пляжей называют эмират Шарджа. Здесь много чистых и оборудованных пляжей с безопасным дном без резких обрывов. В море можно купаться даже с младенцами, не говоря уже о детях постарше. Так как Шарджа — это самый старый эмират в составе ОАЭ, здесь много музеев, в том числе исторический и археологический.

Хорошим местом для отпуска может стать Умм-эль-Кайван. Здесь можно и полежать под солнышком, и заняться подвижным досугом. Например, попробовать себя в виндсерфинге, катании на катере, катамаране или водных лыжах.

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