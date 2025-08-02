Дожди и грозы обрушатся на Алтайский край вечером 2 августа

Жителей региона призывают быть осторожнее

02 августа 2025, 15:12, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Плохая погода установится в Алтайском крае во второй половине дня 2 августа и сутки 3 августа, предупредили в МЧС региона.

"Ожидаются местами сильные дожди, грозы, при грозах местами очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, усиление ветра 17-22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более", — говорится в сообщении.

Жителей призывают укрываться в капитальных зданиях при сильном ветре, обходить рекламные щиты и деревья и не укрываться под ними, а также избегать водоемов и открытых пространств. Осторожными нужно быть и водителям.

Ранее синоптики алтайского Гидрометцентра рассказали, что август в регионе начнется с дождей и похолодания — температуры будут ниже +20 градусов.