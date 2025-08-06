Похолодание с дождями и сильным ветром затянется на Алтае до середины августа
Вернется ли тепло до конца месяца – неизвестно
06 августа 2025, 16:00, ИА Амител
Августовские холода пока не собираются уходить из Алтайского края. До середины месяца в регионе прогнозируют сильные дожди, грозы и град. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.
До 15 августа в крае ожидаются дожди различной интенсивности. При грозах они будут усиливаться. Также возможны осадки в виде града. В утренние часы вероятны дымки и туманы. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15–18 м/с.
«Преобладающая температура ночью составит от +5 до +12 градусов, днем – от +15 до +23 градусов», – отметила специалист.
Со слов синоптика, короткие периоды потепления могут быть в третьей декаде месяца, но говорить об этом пока рано.
Отметим, что приближение осени в Алтайском крае заметно не только по участившимся дождям и установившейся прохладе. На улицах Барнаула уже начали желтеть листья на деревьях. Как рассказала "КП" кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники Алтайского государственного университета Наталья Сперанская, причина кроется в весне. В этом году она пришла рано, а температура в течение всего сезона оставалась высокой. Из-за этого ускорился период вегетации – активной жизнедеятельности растений.
Как рыжеватые и бурые листья усыпали улицы краевой столицы – смотрите в нашем фоторепортаже.
16:56:35 06-08-2025
Фермеры напряглись.
Это сильно повлияет на урожай
"Холодное лето 2025-го"
17:27:18 06-08-2025
Вот и лето прошло...