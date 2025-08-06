Вернется ли тепло до конца месяца – неизвестно

06 августа 2025, 16:00, ИА Амител

Сильный дождь в Барнауле / Фото: amic.ru

Августовские холода пока не собираются уходить из Алтайского края. До середины месяца в регионе прогнозируют сильные дожди, грозы и град. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

До 15 августа в крае ожидаются дожди различной интенсивности. При грозах они будут усиливаться. Также возможны осадки в виде града. В утренние часы вероятны дымки и туманы. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15–18 м/с.

«Преобладающая температура ночью составит от +5 до +12 градусов, днем – от +15 до +23 градусов», – отметила специалист.

Со слов синоптика, короткие периоды потепления могут быть в третьей декаде месяца, но говорить об этом пока рано.

Отметим, что приближение осени в Алтайском крае заметно не только по участившимся дождям и установившейся прохладе. На улицах Барнаула уже начали желтеть листья на деревьях. Как рассказала "КП" кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники Алтайского государственного университета Наталья Сперанская, причина кроется в весне. В этом году она пришла рано, а температура в течение всего сезона оставалась высокой. Из-за этого ускорился период вегетации – активной жизнедеятельности растений.

Как рыжеватые и бурые листья усыпали улицы краевой столицы – смотрите в нашем фоторепортаже.