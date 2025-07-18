Информации о разрушениях и пострадавших пока нет

Украинские беспилотники атаковали Орловскую и Московскую области в ночь на 18 июля. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет. Об этом сообщает Shot.

В Московской области силы ПВО сбили четыре дрона. Со слов местных жителей, как минимум три взрыва прогремело в пригороде Зеленограда и в Кубинке. О громких звуках также сообщили жители Бакеево и Дедешино.

Кроме того, серия взрывов прогремела в Орловской области. По предварительным данным, российская система ПВО срабатывает по беспилотникам ВСУ.

Очевидцы отмечают, что в пригороде Орла было слышно не менее четырех взрывов. Вспышки также заметили неподалеку от поселка Знаменка. Официальной информации по этому поводу пока нет.

По данным Росавиации, ограничения из-за опасности атаки БПЛА ввели в аэропорту Внуково. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.