Другого берега не видно. В Барнауле набережную затянуло густым туманом

Набережная, мост и часть Нагорного парка оказались покрыты мглой

06 октября 2023, 10:17, ИА Амител

















































Туман затянул набережную Оби в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром в пятницу, 6 октября, густой туман опустился на реку Обь. Набережная в Барнауле, мост и часть Нагорного парка оказались покрыты мглой. Как это выглядело – смотрите в подборке от amic.ru

Напомним, что ранее климатолог Наталья Харламова рассказала, почему Барнаул стало часто затягивать туманом. По ее словам, на их обилие влияет несколько факторов: прошедшие ранние осадки и антициклон, из-за которого ночи стали холодными.