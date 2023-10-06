Другого берега не видно. В Барнауле набережную затянуло густым туманом
Набережная, мост и часть Нагорного парка оказались покрыты мглой
06 октября 2023, 10:17, ИА Амител
Туман затянул набережную Оби в Барнауле / Фото: amic.ru
Утром в пятницу, 6 октября, густой туман опустился на реку Обь. Набережная в Барнауле, мост и часть Нагорного парка оказались покрыты мглой. Как это выглядело – смотрите в подборке от amic.ru
Напомним, что ранее климатолог Наталья Харламова рассказала, почему Барнаул стало часто затягивать туманом. По ее словам, на их обилие влияет несколько факторов: прошедшие ранние осадки и антициклон, из-за которого ночи стали холодными.
15:38:32 06-10-2023
Воистину это чудо! Туман... Это же как затмение Солнца, очень редкое явление.