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ДТП с участием мотоциклиста произошло в Барнауле

Байкер врезался в борт иномарки

29 сентября 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием мотоциклиста произошло на проспекте Комсомольском. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", авария случилась в районе дома № 135.

На кадрах видно, что в аварии приняли участие мотоцикл и Toyota – байкер врезался в борт иномарки. Сотрудников скорой помощи на месте не видно – не исключено, что ДТП чудом обошлось без пострадавших.

Подробности происшествия выясняются.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

21:20:50 29-09-2023

Ага, видел. А чего в этом месте так темно? Света вообще ни от куда не попадает. А перекрёсток сложный и ограничений нет.

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Прохожий

21:54:31 29-09-2023

В районе 17 часов были гайцы 2 человека и два человека в камуфляже, стояла скорая открытая, не ехала никуда(((, гаишники ходили с документами, заглядывали в скорую. У Тойоты стояли мужчина, женщина, парень. Через несколько минут в ту сторону пролетела машина "Дежурная часть".

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