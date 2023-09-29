ДТП с участием мотоциклиста произошло в Барнауле
Байкер врезался в борт иномарки
29 сентября 2023, 20:59, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП с участием мотоциклиста произошло на проспекте Комсомольском. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", авария случилась в районе дома № 135.
На кадрах видно, что в аварии приняли участие мотоцикл и Toyota – байкер врезался в борт иномарки. Сотрудников скорой помощи на месте не видно – не исключено, что ДТП чудом обошлось без пострадавших.
Подробности происшествия выясняются.
21:20:50 29-09-2023
Ага, видел. А чего в этом месте так темно? Света вообще ни от куда не попадает. А перекрёсток сложный и ограничений нет.
21:54:31 29-09-2023
В районе 17 часов были гайцы 2 человека и два человека в камуфляже, стояла скорая открытая, не ехала никуда(((, гаишники ходили с документами, заглядывали в скорую. У Тойоты стояли мужчина, женщина, парень. Через несколько минут в ту сторону пролетела машина "Дежурная часть".