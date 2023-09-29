ДТП с участием мотоциклиста произошло в Барнауле

Байкер врезался в борт иномарки

29 сентября 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием мотоциклиста произошло на проспекте Комсомольском. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", авария случилась в районе дома № 135.

На кадрах видно, что в аварии приняли участие мотоцикл и Toyota – байкер врезался в борт иномарки. Сотрудников скорой помощи на месте не видно – не исключено, что ДТП чудом обошлось без пострадавших.

Подробности происшествия выясняются.