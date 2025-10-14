"Думаю, что да". Трамп планирует встретиться с Зеленским в Вашингтоне 17 октября

Переговоры лидеров двух стран должны пройти в Белом доме

14 октября 2025, 10:20, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: Alex Brandon / TASS

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским 17 октября. По предварительным данным, переговоры пройдут в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, что да», – ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

Также Трамп добавил, что урегулировать украинский конфликт может помочь турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Однако о возможности встретиться с ним он пока ничего не сказал.

«Его [Эрдогана] уважает Россия, про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает [российский лидер Владимир] Путин, и он [президент Турции] мой друг», – заявил глава Белого дома.

Ранее о намерении Трампа встретиться с президентом Украины сообщала британская газета Financial Times. New York Post со ссылкой на украинское посольство в Вашингтоне написала, что Зеленский получил официальное приглашение в Белый дом.

Кроме того, Зеленский сообщал о телефонном разговоре с Трампом, в ходе которого они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины. Портал Axios писал, что главы США и Украины обсуждали возможность передачи Киеву ракет Tomahawk.