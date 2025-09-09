Движение на участке Чуйского тракта ограничат 10 сентября на Алтае

Проезд будет закрыт с 14:40 до 16:40

09 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

10 сентября на участке федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае будет временно запрещено движение для всех видов транспорта. Ограничение коснется отрезка от населенного пункта Рассказиха до Баюновских Ключей.

По данным Госавтоинспекции, проезд будет закрыт с 14:40 до 16:40. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки. Время и схема объезда могут быть скорректированы в зависимости от обстоятельств.

Ранее также сообщалось о частичном ограничении движения на Павловском тракте в Барнауле в связи с завершающимся этапом ремонта. Там с 22:00 10 сентября будут перекрыты две полосы на участке от проезда Северного Власихинского до ул. Солнечная Поляна.