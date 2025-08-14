Планируется полная замена асфальта, частичная замена бортового камня, восстановление покрытий на парковках, автобусных остановках и тротуарах

14 августа 2025, 10:45, ИА Амител

Перекрытие Павловского тракта / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в среду вечером, 13 августа, до конца дня 19 августа ограничили движение по Павловскому тракту для проведения масштабного ремонта.

Напомним, ограничения действуют в районе пересечения с улицей Попова при движении в сторону улицы Солнечная Поляна.

Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", их стоимость – 171,2 млн рублей. Реконструкция охватывает участок протяженностью 2,6 км – от улицы Георгиева до проезда Северного Власихинского. Планируется полная замена асфальта, частичная замена бортового камня, восстановление покрытий на парковках, автобусных остановках и тротуарах.