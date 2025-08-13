В Барнауле движение по Павловскому тракту перекроют вечером 13 августа

Ограничения будут действовать до конца дня 19 августа

13 августа 2025, 15:25, ИА Амител

Участок Павловского тракта в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

13 августа с 22:00 в Барнауле перекроют проезд по Павловскому тракту. Ограничения будут действовать в районе пересечения с улицей Попова при движении в сторону улицы Солнечная Поляна. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в краевой столице продолжается ремонт дороги на Павловском тракте в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Реконструкция охватывает участок протяженностью 2,6 км – от улицы Георгиева до проезда Северного Власихинского. Стоимость работ составляет 171,2 млн рублей. Проект включает в себя полную замену асфальта, частичную замену бортового камня, восстановление покрытий на парковках, автобусных остановках и тротуарах.

«С 4 августа подрядная организация приступила к фрезерованию покрытия на участке от ул. Георгиева до ул. Попова. Сегодня дорожники полностью завершили укладку асфальтобетонного покрытия на этом участке и приступят к капитальному ремонту участка Павловского тракта (около 100 метров) по четной стороне магистрали в районе пересечения с улицей Попова. Для этого необходимо ограничить движение в сторону улицы Солнечная Поляна», – уточнили в администрации города.

Фото: barnaul.org

Так, транспорту, который едет от ул. Георгиева в сторону ул. Солнечная Поляна, перекроют проезд в прямом направлении через ул. Попова. Перед пересечением с ул. Попова автомобилистам нужно будет съехать направо, на малую проезжую часть Павловского тракта. После водителям предстоит развернуться на переездах через трамвайные пути либо на регулируемом перекрестке с улицей 280-летия Барнаула. Дальше движение можно продолжать прямо по ул. Попова или направо по съезду на Павловский тракт.

В связи с этим автобусные маршруты № 9, 47, 110, 113, 113к, 114, 114н, 120, 124, 124к, 144, 150, 151 будут ходить так:

Павловский тракт – Малый Павловский тракт – ул. Попова – разворот на перекрестке с ул. 280-летия Барнаула – ул. Попова – Павловский тракт, далее по маршруту.

Автобусы маршрутов № 20, 35, 51, 76, 80, 119, 119ш, 121 будут курсировать следующим образом:

Павловский тракт – Малый Павловский тракт – ул. Попова – разворот на перекрестке с ул. 280-летия Барнаула – ул. Попова, далее по маршруту.

Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршруты объезда, например, улицы Власихинскую, Взлетную или Балтийскую. Чтобы уменьшить число заторов, на напряженных участках будут работать экипажи ДПС. Сейчас специалисты корректируют работу светофоров по улице Попова и Павловскому тракту.

Согласно плану, все ремонтные работы завершат до конца дня 19 августа.

Городской комитет по дорожному хозяйству и транспорту будет мониторить дорожную обстановку и при необходимости вносить изменения в работу светофоров вблизи указанных улиц.