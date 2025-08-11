В администрации Барнаула объяснили изменение сроков перекрытия Павловского тракта
Подрядчик не успел завершить предыдущий участок из-за дождей
11 августа 2025, 18:02, ИА Амител
Сроки перекрытия участков Павловского тракта в Барнауле изменили. Как сообщает пресс-центр мэрии, на это повлияла дождливая погода, которая не позволила подрядчику вовремя закончить асфальтирование предыдущего участка.
Напомним, работы охватывают отрезок Павловского тракта от улицы Георгиева до проезда Северного Власихинского. 4 августа дорожные службы начали фрезеровать покрытие на участке между улицами Георгиева и Попова. Реставрация потребовала организации поэтапного ограничения движения по полосам.
Новый этап работ, а именно ремонт четырех наиболее сложных участков от Георгиева до Северного Власихинского проезда должен был начаться 11 августа, как и новые перекрытия, однако их не ввели.
Как объяснили в администрации, дожди не позволили подрядчику завершить работы по асфальтированию участка от улицы Георгиева до улицы Попова, включая перекресток с Павловским трактом. Чтобы снизить транспортную нагрузку, решено сначала дождаться завершения укладки асфальтобетонного покрытия. Только после этого планируется приступить к работам, которые потребуют ограничения движения. По предварительным данным, они начнутся в конце этой недели.
«Такое решение позволит минимизировать неудобства для водителей личного и общественного транспорта», – добавили в пресс-службе.
Напомним, ремонт Павловского тракта проводится по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Муниципальный контракт на ремонт дороги заключили с компанией "Сибинвест", а стоимость реставрации составляет 171,2 млн рублей.
Как ранее заявлял председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, ремонт отхватывает участок длиной 2,6 км. На этом отрезке зафиксированы разрушения дорожного полотна и колеи. Рабочим предстоит укрепить щебеночное основание, после чего заложить новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.
Сначала планировалось перекрыть четную сторону Павловского тракта на пересечении с улицей Попова – с 11 по 15 августа. Для транспорта будет закрыто движение в прямом направлении через улицу Попова, придется выехать на малую проезжую часть Павловского тракта с последующим разворотом на существующих переездах через трамвайные пути или на перекрестке с улицей 280-летия Барнаула
После работы планировали провести на противоположной, нечетной стороне – с 16 по 20 августа. Транспорт перенаправят на малую проезжую часть Павловского тракта с последующим возвратом на основную дорогу.
Кроме того, на участке от Павловского тракта до Солнечной Поляны с 1 по 10 сентября будут действовать ограничения на отдельных полосах: сначала – на четной стороне, а после – на нечетной.
18:40:05 11-08-2025
Ещё и ретроградный Меркурий был, об этом тоже не стоит забывать. Вообще это асфальт странная субстанция, в минус 30 на снег можно класть, а летом нужна соответствующая погода
18:54:21 11-08-2025
Это проблемы подрядчика.
Контракт расторгнуть. И перезаключить с участником который занял второе место на тендере.
А который наснижал ценники, нахапал заказов и не справляется, в чёрный список. И пусть штрафы предусмотренные контрактом выплачивает.
Или асфальтоукладчик, как и автобусники, тоже курит с заместителями Генриховича ?
19:41:39 11-08-2025
Гость (18:54:21 11-08-2025) Это проблемы подрядчика.Контракт расторгнуть. И перезакл... А откаты?