В администрации Барнаула объяснили изменение сроков перекрытия Павловского тракта

Подрядчик не успел завершить предыдущий участок из-за дождей

11 августа 2025, 18:02, ИА Амител

Работы на Павловском тракте / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сроки перекрытия участков Павловского тракта в Барнауле изменили. Как сообщает пресс-центр мэрии, на это повлияла дождливая погода, которая не позволила подрядчику вовремя закончить асфальтирование предыдущего участка.

Напомним, работы охватывают отрезок Павловского тракта от улицы Георгиева до проезда Северного Власихинского. 4 августа дорожные службы начали фрезеровать покрытие на участке между улицами Георгиева и Попова. Реставрация потребовала организации поэтапного ограничения движения по полосам.



Новый этап работ, а именно ремонт четырех наиболее сложных участков от Георгиева до Северного Власихинского проезда должен был начаться 11 августа, как и новые перекрытия, однако их не ввели.

Как объяснили в администрации, дожди не позволили подрядчику завершить работы по асфальтированию участка от улицы Георгиева до улицы Попова, включая перекресток с Павловским трактом. Чтобы снизить транспортную нагрузку, решено сначала дождаться завершения укладки асфальтобетонного покрытия. Только после этого планируется приступить к работам, которые потребуют ограничения движения. По предварительным данным, они начнутся в конце этой недели.

«Такое решение позволит минимизировать неудобства для водителей личного и общественного транспорта», – добавили в пресс-службе.

Напомним, ремонт Павловского тракта проводится по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Муниципальный контракт на ремонт дороги заключили с компанией "Сибинвест", а стоимость реставрации составляет 171,2 млн рублей.

Как ранее заявлял председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, ремонт отхватывает участок длиной 2,6 км. На этом отрезке зафиксированы разрушения дорожного полотна и колеи. Рабочим предстоит укрепить щебеночное основание, после чего заложить новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Сначала планировалось перекрыть четную сторону Павловского тракта на пересечении с улицей Попова – с 11 по 15 августа. Для транспорта будет закрыто движение в прямом направлении через улицу Попова, придется выехать на малую проезжую часть Павловского тракта с последующим разворотом на существующих переездах через трамвайные пути или на перекрестке с улицей 280-летия Барнаула

После работы планировали провести на противоположной, нечетной стороне – с 16 по 20 августа. Транспорт перенаправят на малую проезжую часть Павловского тракта с последующим возвратом на основную дорогу.

Кроме того, на участке от Павловского тракта до Солнечной Поляны с 1 по 10 сентября будут действовать ограничения на отдельных полосах: сначала – на четной стороне, а после – на нечетной.