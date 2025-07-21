Движение по Чуйскому тракту ограничат с 24 по 26 июля. Альтернативные маршруты
В эти дни будет проводиться Международная экологическая конференция
21 июля 2025, 11:44, ИА Амител
В Республике Алтай с 24 по 26 июля – во время проведения Международной экологической конференции – будут вводить ограничения на движение транспортных средств по дороге Р-256 "Чуйский тракт" в Майминском районе, сообщает алтайский Минтранс.
"Ограничения или прекращение движения на участках будут вводиться в определенные временные интервалы и регулироваться экипажами ДПС", – говорится в сообщении.
Водителей просят воспользоваться альтернативными маршрутами.
В направлении Чемальского района: г. Бийск – с. Советское – с. Алтайское – с. Ая, после чего через мост можно вернуться на трассу Р-256. Также можно доехать по трассе до с. Платово, затем через с. Шульгин Лог и с. Сетовка выехать к с. Алтайское и через с. Ая вернуться на трассу. Кроме того, между с. Платово и с. Ая есть грунтовая дорога для автомобилей повышенной проходимости.
В направлении Усть-Канского района: г. Бийск – с. Смоленское – с. Солонешное – с. Черный Ануй – с. Яконур, которая приведет к с. Усть-Кан.
В направлении Турочакского района (озеро Телецкое): г. Бийск – Солтонский район Алтайского края; с территории Кемеровской области – через г. Таштагол Кемеровской области.
11:53:55 21-07-2025
В турочак же есть дорога. Плохенькая, но ехать можно
12:08:08 21-07-2025
Алтайское - Ая как сейчас дорога?
Лет 10 назад это была частично разбитая грунтовка, частично гравийка, где двигался со скоростью черепахи.
13:23:39 21-07-2025
Гость (12:08:08 21-07-2025) Алтайское - Ая как сейчас дорога?Лет 10 назад это была ч... Половину сделали, а вторая часть жесть полнейшая
19:52:00 21-07-2025
Гость (12:08:08 21-07-2025) Алтайское - Ая как сейчас дорога?Лет 10 назад это была ч... Так и осталось: половина новая, половина - г...но
12:09:24 21-07-2025
...ну вот, а опровергали что не будут перекрывать...
12:51:27 21-07-2025
Гость (12:09:24 21-07-2025) ...ну вот, а опровергали что не будут перекрывать...... Традиция такая
12:27:16 21-07-2025
...Кроме того, между с. Платово и с. Ая есть грунтовая дорога для автомобилей повышенной проходимости...
Да спасибо вам, родные!
🤣
12:47:32 21-07-2025
В сторону Турочака из Барнаула если ехать, то после 217 км хорошего покрытия будет 35 км плохого асфальта(пережить можно), и сразу 36 км щебёнки. Жесть полная. Мы 3 июля туда, 7 июля назад. Повезло что боковые стёкла целые остались. С Озера-Куреево опять нормальная дорога . Не рекомендую ,честно.
13:42:50 21-07-2025
Так перекрывать же будут от аэропорта Горно-Алтайска, до Манжерока. При чем тут путь на Телецкое? Спокойно из Маймы прямо через Г-Алтайск прошел и иди дальше на Кызыл-Озек, Чою и т.д.
14:07:11 21-07-2025
Гость (13:42:50 21-07-2025) При чем тут путь на Телецкое? Традиция, на вертолетах полетать
16:16:09 21-07-2025
Гость (12:08:08 21-07-2025) Алтайское - Ая как сейчас дорога?Лет 10 назад это была ч... Нормальная дорога, вчера оттуда.
20:52:59 21-07-2025
Да, это ваще по фиг, где и какая есть дорога, с фига ли? Или "разбегайтесь, холопы, барин едет"? Самом-то как? Или привыкли?
02:31:32 22-07-2025
Пятый колонист (20:52:59 21-07-2025) Да, это ваще по фиг, где и какая есть дорога, с фига ли? Или... Московские бары со своими привычками прибыли. Ну и Международная делегация таджиков, узбеков, киргизов всяких и других иностранных гостей, чтобы местные не таращились на приезжих, невидаль такую.