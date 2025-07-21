Движение по Чуйскому тракту ограничат с 24 по 26 июля. Альтернативные маршруты

В эти дни будет проводиться Международная экологическая конференция

21 июля 2025, 11:44, ИА Амител

Чуйский тракт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Республике Алтай с 24 по 26 июля – во время проведения Международной экологической конференции – будут вводить ограничения на движение транспортных средств по дороге Р-256 "Чуйский тракт" в Майминском районе, сообщает алтайский Минтранс.

"Ограничения или прекращение движения на участках будут вводиться в определенные временные интервалы и регулироваться экипажами ДПС", – говорится в сообщении.

Водителей просят воспользоваться альтернативными маршрутами.

В направлении Чемальского района: г. Бийск – с. Советское – с. Алтайское – с. Ая, после чего через мост можно вернуться на трассу Р-256. Также можно доехать по трассе до с. Платово, затем через с. Шульгин Лог и с. Сетовка выехать к с. Алтайское и через с. Ая вернуться на трассу. Кроме того, между с. Платово и с. Ая есть грунтовая дорога для автомобилей повышенной проходимости.

В направлении Усть-Канского района: г. Бийск – с. Смоленское – с. Солонешное – с. Черный Ануй – с. Яконур, которая приведет к с. Усть-Кан.

В направлении Турочакского района (озеро Телецкое): г. Бийск – Солтонский район Алтайского края; с территории Кемеровской области – через г. Таштагол Кемеровской области.