Движение по новой развязке в Барнауле откроют днем 7 ноября

Автомобили пустят по подземному тоннелю

07 ноября 2025, 12:30, ИА Амител

Новая развязка в Барнауле / Фото: amic.ru

Движение по транспортной развязке на пересечении Змеиногорского и Южного трактов торжественно откроют в Барнауле днем в пятницу, 7 ноября. Как стало известно amic.ru, автомобили смогут поехать по подземному тоннелю около 15:00. Сейчас объект полностью готов.

Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Ширина проезжей части составляет от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделали специальный подземный тоннель длиной 460 метров. Пропускная способность на участке вырастет более чем в 2,5 раза. Это позволит минимизировать пробки в данной части Барнаула, а добираться в краевую столицу из соседних районов региона станет удобнее.

