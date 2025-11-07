Движение по новой развязке в Барнауле откроют днем 7 ноября
Автомобили пустят по подземному тоннелю
07 ноября 2025, 12:30, ИА Амител
Движение по транспортной развязке на пересечении Змеиногорского и Южного трактов торжественно откроют в Барнауле днем в пятницу, 7 ноября. Как стало известно amic.ru, автомобили смогут поехать по подземному тоннелю около 15:00. Сейчас объект полностью готов.
Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Ширина проезжей части составляет от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделали специальный подземный тоннель длиной 460 метров. Пропускная способность на участке вырастет более чем в 2,5 раза. Это позволит минимизировать пробки в данной части Барнаула, а добираться в краевую столицу из соседних районов региона станет удобнее.
Как выглядит новая развязка – смотрите в ближайшее время на нашем сайте.
12:35:17 07-11-2025
а на другом ресурсе пишут, что отменили сегодняшнее открытие
13:46:38 07-11-2025
Гость (12:35:17 07-11-2025) а на другом ресурсе пишут, что отменили сегодняшнее открытие... Пишут, что отменили торжественную часть. Типа, откроют, но без помпы.
12:49:10 07-11-2025
Движение по транспортной развязке на пересечении Змеиногорского и Южного трактов торжественно откроют в Барнауле днем в пятницу/// А что, день еще не наступил?
13:42:50 07-11-2025
Гость (12:49:10 07-11-2025) Движение по транспортной развязке на пересечении Змеиногорск... Наступит в 15 часов)))
12:50:31 07-11-2025
Светофоры то временные? Уберут? Или постоянно будут? Что за развязка у которой светофоров натыкано со всех сторон, через 50 метров.
12:58:06 07-11-2025
Вангую сегодня в том арыке замочат от пяти до десяти автомобилей всмятку.
12:59:14 07-11-2025
Светофоров не будет. Все будет по кольцу.
Мне кажется, что все уже поехали
13:32:23 07-11-2025
а как работать будет работать выезд из тоннеля? справа помеха те кто с кольца едет, слева с виадука, и все собираются с трех полос в одну и сразу упираются в светофор? это точно называется развязка???!
14:30:45 07-11-2025
Сделают две полосы до Южный и Конюхов будет отлично.
15:10:26 07-11-2025
Гость (14:30:45 07-11-2025) Сделают две полосы до Южный и Конюхов будет отлично. ... Когда сделают? Доживем ли?
После того как трамвайную линию до Южного продлят?
15:33:53 07-11-2025
Гость (15:10:26 07-11-2025) Когда сделают? Доживем ли?После того как трамвайную лини... а вот судя по проделанной работе, точнее по виадуку, трамвая до Южного ждать не приходится
15:25:31 07-11-2025
Гость (14:30:45 07-11-2025) Сделают две полосы до Южный и Конюхов будет отлично. ... Если сделать по 2 полосы в оба направления, то да, но пока по одной полосе в пробках.
14:39:05 07-11-2025
Змеиногорский тракт по утрам стоит от этой развязки и до Гоголя. И что они в итоге развязали? Одну и ту же пробку двигают по карте туда-сюда.