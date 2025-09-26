Почти 95 млн рублей дополнительно направили на выплату контрактникам СВО в Барнауле

Вместо прежних 30 тысяч рублей жители краевой столицы смогут получить 200 тысяч после подписания контракта с Минобороны РФ

26 сентября 2025, 15:40, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле почти в семь раз вырос размер разовой денежной поддержки для горожан, которые подписывают контракт с Министерством обороны России. Напомним, теперь вместо 30 тысяч рублей жители смогут получить 200 тысяч. Соответствующее решение приняли депутаты Барнаульской гордумы на заседании в пятницу, 26 сентября.

На финансирование этого решения Барнаульская городская Дума дополнительно направила 94,8 млн рублей.

Нововведение распространяется на жителей, которые заключат контракт с 25 сентября 2025 года и до конца 2026-го. Право на выплату имеют только те, кто подписывает документы в барнаульском пункте отбора первого разряда. Чтобы получить выплату, нужно в течение 30 дней принести документы в комитет по социальной политике администрации города.

«Как правило, люди, которые заключили контракт, используют эти средства на обмундирование, покупку необходимых вещей, чтобы поехать и выполнять свой долг на специальной военной операции. Новая сумма действует по 31 декабря 2026 года. Дальше уже будем смотреть по ситуации», – прокомментировала председатель БГД Галина Буевич.