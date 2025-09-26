Почти 95 млн рублей дополнительно направили на выплату контрактникам СВО в Барнауле
Вместо прежних 30 тысяч рублей жители краевой столицы смогут получить 200 тысяч после подписания контракта с Минобороны РФ
26 сентября 2025, 15:40, ИА Амител
В Барнауле почти в семь раз вырос размер разовой денежной поддержки для горожан, которые подписывают контракт с Министерством обороны России. Напомним, теперь вместо 30 тысяч рублей жители смогут получить 200 тысяч. Соответствующее решение приняли депутаты Барнаульской гордумы на заседании в пятницу, 26 сентября.
На финансирование этого решения Барнаульская городская Дума дополнительно направила 94,8 млн рублей.
Нововведение распространяется на жителей, которые заключат контракт с 25 сентября 2025 года и до конца 2026-го. Право на выплату имеют только те, кто подписывает документы в барнаульском пункте отбора первого разряда. Чтобы получить выплату, нужно в течение 30 дней принести документы в комитет по социальной политике администрации города.
«Как правило, люди, которые заключили контракт, используют эти средства на обмундирование, покупку необходимых вещей, чтобы поехать и выполнять свой долг на специальной военной операции. Новая сумма действует по 31 декабря 2026 года. Дальше уже будем смотреть по ситуации», – прокомментировала председатель БГД Галина Буевич.
18:30:07 26-09-2025
На лечение тех же детей лучше бы добавили, а не смсками клянчить у нищего населения.
18:54:53 26-09-2025
Гость (18:30:07 26-09-2025) На лечение тех же детей лучше бы добавили, а не смсками клян... Умом Россию не понять.
21:24:02 26-09-2025
Гость (18:30:07 26-09-2025) На лечение тех же детей лучше бы добавили, а не смсками клян... Этих детейю на которых десятки миллионов клянчат, уже не вылечить, только небольшое продление их мучений.
21:05:32 26-09-2025
Тут вчера писали про "Сахаров Парк" в Барнауле. Там квартиры от 18 миллионо до 360 миллионов рублей будут построены. Выделенных 95 миллионо рублей на всех СВОшников Барнаула не хватит даже на 1\3 квартиры в центре города. Не смешили бы такими копейками. Самим не смешно? Кто принимал решение выделение этой помощи имущества каждый имеет на сотни миллионов.