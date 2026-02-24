Единственный призер Олимпиады-2026 от России сломал свою серебряную медаль

Ски-альпинист Никита Филиппов, первым поднявшийся на пьедестал Игр в Италии, признался, что уронил награду, и на ней появился скол

24 февраля 2026, 15:16, ИА Амител

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро на Олимпийских играх в Италии, случайно повредил свою медаль. Об этом спортсмен рассказал "Чемпионату".

«На медали есть скол, уронил ее один раз», — признался Филиппов.

Филиппов стал первым российским спортсменом, поднявшимся на пьедестал на Олимпиаде-2026. В спринте он финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды, уступив испанцу Ориолю Кардоне Колю (2:34,03). Бронза досталась французу Тибо Ансельме (2:36,34).

Ски-альпинизм впервые включен в программу Игр. Филиппов — единственный представитель России в этой дисциплине. В его активе 23 победы на чемпионатах страны и две бронзы на этапах Кубка мира в январе 2026 года.