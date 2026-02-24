Единственный призер Олимпиады-2026 от России сломал свою серебряную медаль
Ски-альпинист Никита Филиппов, первым поднявшийся на пьедестал Игр в Италии, признался, что уронил награду, и на ней появился скол
24 февраля 2026, 15:16, ИА Амител
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро на Олимпийских играх в Италии, случайно повредил свою медаль. Об этом спортсмен рассказал "Чемпионату".
«На медали есть скол, уронил ее один раз», — признался Филиппов.
Филиппов стал первым российским спортсменом, поднявшимся на пьедестал на Олимпиаде-2026. В спринте он финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды, уступив испанцу Ориолю Кардоне Колю (2:34,03). Бронза досталась французу Тибо Ансельме (2:36,34).
Ски-альпинизм впервые включен в программу Игр. Филиппов — единственный представитель России в этой дисциплине. В его активе 23 победы на чемпионатах страны и две бронзы на этапах Кубка мира в январе 2026 года.
15:18:13 24-02-2026
Скол и сломал это разное!
16:18:04 24-02-2026
Гость (15:18:13 24-02-2026) Скол и сломал это разное!... Одну сломал, другую потерял
15:41:34 24-02-2026
Фото где?
15:46:19 24-02-2026
Никого там от России не было, только вольные спортсмены родом из РФ. Понятно что кормушка чья-то, но на уровне страны почему нет четкого отстранения от этой конторы?
16:24:12 24-02-2026
Руки не держат?
16:37:53 24-02-2026
17:18:01 24-02-2026
Про итальянские олимпийские медали сообщали, что их по экологическим соображениям делали из вторсырья, вот и хлипкие. Не удивлюсь, если через год совсем распадутся на молекулы, чтобы не засорять природу. Есть же биоразлагаемые пакеты и прочее.)))
18:05:26 24-02-2026
Позорище дегтерёвского правления спорта и Хабаровским краем.
Одна серебрянная медалька с олимпиады
