НОВОСТИСпорт

Единственный призер Олимпиады-2026 от России сломал свою серебряную медаль

Ски-альпинист Никита Филиппов, первым поднявшийся на пьедестал Игр в Италии, признался, что уронил награду, и на ней появился скол

24 февраля 2026, 15:16, ИА Амител

Сгенерировано нейросетью Dall_E / amic.ru
Сгенерировано нейросетью Dall_E / amic.ru

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро на Олимпийских играх в Италии, случайно повредил свою медаль. Об этом спортсмен рассказал "Чемпионату".

«На медали есть скол, уронил ее один раз», — признался Филиппов.

Филиппов стал первым российским спортсменом, поднявшимся на пьедестал на Олимпиаде-2026. В спринте он финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды, уступив испанцу Ориолю Кардоне Колю (2:34,03). Бронза досталась французу Тибо Ансельме (2:36,34).

Ски-альпинизм впервые включен в программу Игр. Филиппов — единственный представитель России в этой дисциплине. В его активе 23 победы на чемпионатах страны и две бронзы на этапах Кубка мира в январе 2026 года.

Спорт
Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

15:18:13 24-02-2026

Скол и сломал это разное!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:04 24-02-2026

Гость (15:18:13 24-02-2026) Скол и сломал это разное!... Одну сломал, другую потерял

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:34 24-02-2026

Фото где?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:19 24-02-2026

Никого там от России не было, только вольные спортсмены родом из РФ. Понятно что кормушка чья-то, но на уровне страны почему нет четкого отстранения от этой конторы?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:12 24-02-2026

Руки не держат?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:53 24-02-2026

рукожоп

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:01 24-02-2026

Про итальянские олимпийские медали сообщали, что их по экологическим соображениям делали из вторсырья, вот и хлипкие. Не удивлюсь, если через год совсем распадутся на молекулы, чтобы не засорять природу. Есть же биоразлагаемые пакеты и прочее.)))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:26 24-02-2026

Позорище дегтерёвского правления спорта и Хабаровским краем.
Одна серебрянная медалька с олимпиады
Это не Жирика в бане парить...

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров