Едут со всей России. Восстановление девственности в Дагестане подорожало на 100% за год

Республика стала своеобразной "столицей интим-пластики"

11 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

Девушка приеме у врача / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Дагестане резко вырос спрос на процедуру восстановления девственности – за год количество обращений увеличилось более чем вдвое, а цены выросли на 100%. По данным Mash, теперь за гименопластику просят около 70 тысяч рублей вместо прежних 35 тысяч.

Республика стала своеобразной "столицей интим-пластики" – сюда едут пациентки со всего Северного Кавказа и из остальных регионов России. Основной поток составляют девушки от 17 до 25 лет. Многие из них предпочитают обращаться к дагестанским хирургам, чтобы сохранить анонимность и избежать сплетен в родных городах.

Чаще всего операцию делают перед свадьбой – чтобы соблюсти традиции и избежать осуждения. Другие же воспринимают ее как эксперимент, совмещая поездку в республику с отдыхом и косметическими процедурами.

Еще недавно лидером по числу подобных операций считалась Чечня, однако теперь именно Дагестан стал наиболее востребованным направлением – главным образом из-за конфиденциальности и доступности услуг.

Ранее сообщалось, что в соцсетях набирает популярность новый косметический тренд – техника коррекции губ под названием "заячьи губки". Процедура предполагает создание выраженного объема с акцентом на верхнюю губу, за счет чего формируется характерный приподнятый контур.