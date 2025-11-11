НОВОСТИОбщество

Едут со всей России. Восстановление девственности в Дагестане подорожало на 100% за год

Республика стала своеобразной "столицей интим-пластики"

11 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

Девушка приеме у врача / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Девушка приеме у врача / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Дагестане резко вырос спрос на процедуру восстановления девственности – за год количество обращений увеличилось более чем вдвое, а цены выросли на 100%. По данным Mash, теперь за гименопластику просят около 70 тысяч рублей вместо прежних 35 тысяч.

Республика стала своеобразной "столицей интим-пластики" – сюда едут пациентки со всего Северного Кавказа и из остальных регионов России. Основной поток составляют девушки от 17 до 25 лет. Многие из них предпочитают обращаться к дагестанским хирургам, чтобы сохранить анонимность и избежать сплетен в родных городах.

Чаще всего операцию делают перед свадьбой – чтобы соблюсти традиции и избежать осуждения. Другие же воспринимают ее как эксперимент, совмещая поездку в республику с отдыхом и косметическими процедурами.

Еще недавно лидером по числу подобных операций считалась Чечня, однако теперь именно Дагестан стал наиболее востребованным направлением – главным образом из-за конфиденциальности и доступности услуг.

Ранее сообщалось, что в соцсетях набирает популярность новый косметический тренд – техника коррекции губ под названием "заячьи губки". Процедура предполагает создание выраженного объема с акцентом на верхнюю губу, за счет чего формируется характерный приподнятый контур.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Физраствор под видом лекарства. Алтайские полицейские выявили мошенническую клинику

По версии следователей, злоумышленники предлагали зависимым от алкоголя и наркотиков якобы необходимые процедуры по завышенной в разы стоимости
НОВОСТИПроисшествия

Здоровье Россия Медики

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

23:07:47 11-11-2025

А не всей деревней Ляляля, а в городе об это не знали))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:08:15 11-11-2025

Всё хотят в горем к крутому мученику

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:59 12-11-2025

Самые верные жёны это бывшие проститутки

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

08:50:08 12-11-2025

Гость (08:41:59 12-11-2025) Самые верные жёны это бывшие проститутки ... А ты , чувак, на опыте....

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:55 12-11-2025

Гость (08:41:59 12-11-2025) Самые верные жёны это бывшие проститутки ... Не бывшие, а настоящие.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров