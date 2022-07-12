России вернут часть Телецкого озера

В Республике Алтай по иску прокуратуры в собственность Российской Федерации возвратят земли, находящиеся в акватории Телецкого озера, сообщает региональное надзорное ведомство.

«Участок общей площадью более 37 тыс. кв. м предоставлен гражданину администрацией Улаганского района по договору аренды. При этом 8 тыс. кв. м расположены на землях, покрытых водным объектом, а именно в границах Телецкого озера», — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве указали, что чиновники не имели право оформлять в муниципальную собственность указанный земельный участок и распоряжаться им.

В суд направили исковое заявление с требованиями о возвращении в собственность Российской Федерации части участка, расположенного непосредственно в акватории Телецкого озера. Суд удовлетворил требование.

Ранее сообщили, что по иску прокуратуры договор аренды признали недействительным.